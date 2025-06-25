Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile bir araya geldi

İsrail ve İran arasında patlak veren çatışmanın 12'nci gününde ateşkes kararı alındı..

Haberi ABD Başkanı Donald Trump duyurdu..

Dünya İsrail ve İran'a odaklanmışken, bu kez gözler NATO Liderler Zirvesi'ne çevrildi.

Bu kapsamda NATO liderleri Hollanda'ya geldi..

ERDOĞAN-TRUMP ZİRVESİ

Lahey kentinde düzenlenen NATO Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile kritik görüşmesi gerçekleşti.

Görüşmenin detayları, İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamayla duyuruldu.

TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ

Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Donald Trump görüşmede Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, enerji ve yatırım başta olmak üzere farklı alanlarda iki ülkenin büyük potansiyele sahip olduğunu, özellikle savunma sanayii alanındaki iş birliğinin ilerletilmesinin toplam 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılmasını kolaylaştıracağını ifade etti.

İRAN-İSRAİL ATEŞKESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump’ın gayretleriyle İsrail-İran arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladığını, bunun kalıcı olmasını temenni ettiğini, Gazze’deki insani trajedinin bir an önce sonlandırılmasında ve Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın barışçıl çözümünde yakın diyaloğun önemini vurguladı.

İki lider, NATO’nun önde gelen müttefikleri olarak, ittifakın caydırıcı gücünün pekiştirilmesi için atılacak adımların ehemmiyetine dikkat çekti.