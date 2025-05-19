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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İslam dünyasına yönelik sergilediği kuşatıcı, adalet merkezli ve barışçıl söylem, son dönemde geniş bir yankı uyandırarak birçok Müslüman kanaat önderi, alim ve siyasetçinin takdirini kazandı. Erdoğan’ın çatışmaların gölgesinde kalan coğrafyalara umut aşılayan bu yaklaşımı, sadece diplomatik dengeleri değil, aynı zamanda ümmet bilincini de diri tutma çabasının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

İSLAM DÜNYASINDA ÖZLEM DUYULAN LİDERLİK REFLEKSİ

Ortadoğu’dan Kuzey Afrika’ya, Güney Asya’dan Balkanlar’a kadar uzanan geniş bir coğrafyada yankı bulan bu dil; çatışmayı değil diyaloğu, kutuplaşmayı değil kucaklaşmayı önceleyen bir anlayışla şekilleniyor. Erdoğan’ın özellikle mazlum halklara sahip çıkan, hak ve adalet vurgusunu öne çıkaran tutumu, İslam dünyasında uzun süredir özlemi duyulan liderlik refleksini de beraberinde getiriyor.

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MÜSLÜMAN AYDINLAR, ERDOĞAN'I TAKDİR EDİYOR

Bu duruş, sadece siyasi çevrelerde değil, İslam dünyasının entelektüel ve dini otoriteleri tarafından da dikkatle izleniyor. Birçok Müslüman aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söylemini, İslam'ın barış, merhamet ve kardeşlik ilkeleriyle örtüşen bir çağrı olarak nitelendiriyor.

Ünlü İngiliz sanatçı Yusuf İslam:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye ve dünyadaki Müslümanlar için çabasına ne kadar hayran olduğumu söyleyebilirim. Dünya Müslümanları da Erdoğan'ın liderliğini, barış ve istikrara katkısını takdir ediyor.

Amerikalı Müslüman lider Siraj Wahhaj:

Merkezi liderliğe ihtiyacımız var, çözüm bu. Bu başkanlığın Türkiye'den geleceğine dair hislerim var. Tek yapmamız gereken bakmak ve neler yapıldığını görmek. Başkan'ın neler yaptığını görmek. Sizi seviyoruz.

Sudan Hartum Üniversitesi Rektörü Ahmet Süleyman:

Yeryüzünün tüm topraklarında zalimlerin karşısında dimdik durduğunuzu gördüler. Zalimlerin karşısında "Hayır, binlerce kez hayır" dediğinizi gördüler. Burada yalnız olduğumuzu düşünüyorduk. Fakat biz, uzun süredir kaybettiğimiz o yüce çağrıyı Türkiye'den duyduk.

Pakistan eski Başbakanı İmran Han:

Bugün Başkan Erdoğan'ın, Pakistan Meclisi'nde yaptığınızı baz alarak rahatlıkla söyleyebilirim ki; Başkan Erdoğan, gelecek Pakistan seçimlerini kazanabilir.

Pakistan basınından Erdoğan’a Türkçe manşet: “İslam dünyasının lideri Pakistan’a hoş geldin”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2020 yılındaki Pakistan ziyareti, ülke basınında geniş yankı buldu. Yüksek tirajlı gazetelerden Daily Ittehad, ziyareti özel bir ekle karşılarken, manşetinde Türkçe olarak “İslam dünyasının lideri Pakistan’a hoş geldin” ifadelerine yer verdi.

Gazete, özel ekinde Erdoğan’ın İslamabad’a gelişini büyük bir fotoğrafla duyurdu. Kapağın arka planında İstanbul’daki Sultanahmet Camii ile Pakistan’ın simgelerinden Faysal Camii birlikte kullanılarak sembolik bir dostluk vurgusu yapıldı.

"SAMİMİ VE YARDIMSEVER BİR LİDER"

Daily Ittehad, İngilizce ve Urduca yayınladığı haberlerinde Erdoğan’ı “samimi ve yardımsever bir lider” olarak tanımladı. Ziyaretin, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı daha da güçlendireceği vurgulandı.

SOMALİ VE ETİYOPYA ARASINDA ARABULUCU OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 Aralık ayında da Somali ve Etiyopya arasındaki sorunların barışçıl bir yolla çözülmesi için ik ülkenin liderini Türkiye'ye davet etmişti:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırladı. Liderler, Ankara Süreci kapsamında düzenlenen ortak basın toplantısında önemli mesajlar verdi.

"BU DÜNYA HEPİMİZE YETER"

Erdoğan, Somali ve Etiyopya arasında başlayan diyalog sürecinin barış ve iş birliği adına önemli bir adım olduğunu vurguladı. İki ülke arasında yaşanan kırgınlıkların geride bırakıldığını ifade eden Erdoğan, tarafların egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde yeni bir dönem başlatıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dışişleri bakanlarının daha önce Ankara ve New York’ta bir araya geldiğini hatırlatarak, “Bugün imzalanan ortak bildiri, geleceğe odaklanan tarihi bir uzlaşının ifadesidir” dedi. Erdoğan, Somali'nin Etiyopya’nın denize açılma taleplerine destek vereceğine inandığını belirterek, "Bu dünya hepimize yeter" mesajı verdi.

SOMALİ CUMHURBAŞKANI MAHMUD

Türkiye'nin arabuluculuğuna teşekkür eden Mahmud, Etiyopya ile sorunların çözümünde sağlanan uzlaşmanın barış için önemli olduğunu vurguladı. Somali’nin Etiyopya ile ortak çıkarları bulunduğunu, birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

ETİYOPYA BAŞBAKANI AHMED

Erdoğan’a teşekkür eden Ahmed, Somali ile ilişkilerinin tarihi bağlara dayandığını söyledi. Etiyopya’nın Somali’nin güvenliği için büyük fedakârlıklar yaptığını hatırlatan Ahmed, "Biz sadece komşu değil, aynı zamanda kardeşiz" dedi. Denize güvenli erişim talebini dile getiren Ahmed, bunun tüm bölge için faydalı olacağını kaydetti.

Toplantı sonunda liderler, iş birliği ve dostluk temelinde ilişkileri sürdürme konusunda mutabık kaldı.