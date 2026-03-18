Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitim ailesiyle iftar programında konuşuyor

Ramazan ayına yarın veda ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayı boyunca her akşam düzenlenen programlarına bu akşam Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde hizmet veren eğitimcilerle birlikte yaptığı iftarla devam ediyor.

Erdoğan konuşmasına, katılımcıların Ramazan ayını tebrik ederek başlayarak "Siz kardeşlerimle birlikte 81 vilayetimizin her birinde aşkla görev yapan eğitimcilerimizin, öğretmenlerimizin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum." dedi.

"RAMAZAN BAYRAMI HAYIRLARA VESİLE OLSUN"

Ramazan Bayramı'na kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Şimdi Ramazan-ı Şerifi geride bırakırken, şimdi elveda Ramazan diyoruz. Ramazan Bayramı'nın İslam dünyasına hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Ramazan ayı, bütün samimiyetimizle yüce Allah'a el açmanın en güzel iklimidir. Temiz bir kalple yapılacak duaların Allah katında karşılık bulacağına mutlaka inanıyoruz. Rabbim tuttuğunuz oruçları, yaptığınız ibadetleri katında kabul etsin inşallah.

"TÜM ŞEHİTLERİMİZİ ŞÜKRANLA ANIYORUM"

Çanakkale Deniz Zaferimizin 111. yıl dönümünü büyük bir gururla idrak ediyoruz. Vatan topraklarının şahit olduğu en büyük kahramanlık sahnelerinden biri olan Çanakkale Destanı'nın üzerinden tam 111 sene geçti. Kahramanlıkları tarihe sığmayan ordumuzun, tarih kitaplarına sığmayan Çanakkale Zaferi'nin 111. yılında, kanlarıyla toprağı sulayan tüm şehitlerimizi rahmetle ve şükranla yad ediyorum. Muhterem hatıralarını gönlümüzün en mutena köşesinde yaşatacağız. Rabbim hepsinin ruhlarını şad, mekânlarını inşallah cennet eylesin.



Merhum Akif, İstiklal Marşımızda "Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı" diyerek milletimizin neredeyse her ferdinin şehit evladı, şehit yakını olduğunu söylüyor. Anadolu, her ocağından, her ailesinden şehit veren mübarek toprakların adıdır. Dikkat edin; "Ana dolu", "Baba dolu" değil... Burası çok anlamlı. Şehit evladı olan aziz milletimizin nazarında cennet vatanımızın her karış toprağı Conkbayırı'dır, Gelibolu'dur, Çanakkale'dir. Ve dost düşman iyi bilir ki Çanakkale geçilmez.

"ÇANAKKALE'DE BALKANLAR VARDIR, KAFKASLAR VARDIR"

Çanakkale, dünya durdukça Türk milletinin hürriyet tutkusunun, yıkılmaz iradesinin ve varoluş mücadelesinin en parlak nişanesi olacaktır. Burada şunu da ifade etmekte fayda görüyorum: Türkiye'nin sadece 783.000 kilometrekareden ibaret olmadığının en büyük şahidi Çanakkale'dir. Çanakkale'yi geçilmez kılan iradedir, ittihat fikridir, mücadele azmidir. Çanakkale'de Anadolu'nun her ili, bir ilçesi vardır. Çanakkale'de Saraybosna vardır, Çanakkale'de Balkanlar vardır. Çanakkale'de Kafkaslar, Kuzey Afrika vardır.

