Ramazan Bayramı'nda 45 bin 694 polis görev yapacak

Ramazan Bayramı boyunca memleketlerine gidecek vatandaşlara yol güvenliği için tedbirler alınıyor.

Bu kapsamda bayram öncesi Ankara- Konya Otoyolu’nda yapılan denetimlerde sürücülerin emniyet kemerinin takılı olup olmadığı ve diğer kurallara uyup uymadıkları kontrol edildi.

Buradaki denetim noktasında konuşan, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Başkanlığı Denetleme Şube Müdürü 2'nci Sınıf Emniyet Müdürü Zafer Aydın, Ramazan Bayramı trafik tedbirleri kapsamında 11 Mart 2026 tarihinde İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin imzasıyla 81 il valiliğine 'Bayram Tedbirleri Genelgesi’ gönderildiğini hatırlattı.

45 BİN 694 POLİS GÖREV YAPACAK, 81 İLDE DRON İLE DENETİM

Denetimlerin 13 Mart itibarıyla başladığını belirten Aydın, bayram boyunca 10 bin 867'si devriye toplam 45 bin 694 polis trafik tedbirleri için görev başında olacağını söyledi.

Konuşmasına 9 ilde helikopter ile 81 ilde ise dron ile denetimler de gerçekleştirileceğini de ekleyen Aydın, şu ifadeleri kullandı:

Hem okulların ara tatile girmesi hem de bayram tatilinin devamında idrak edilecek olmasıyla beraber 13-23 Mart arasında 11 gün süreyle ülke genelinde trafik tedbirleri almış bulunmaktayız.



Bu çerçevede 10 bin 867 ekip devriye ve toplamda 45 bin 694 personel ile bayram süresince trafik tedbirlerinde yer almış olacağız. Bayram süresince 9 ilde helikopter ile 81 ilde dron ile trafik denetimleri gerçekleştirilecek.



Bunun dışında merkezden 75 tane polis başmüfettişi marifeti ile illerimizde alınan tedbirler yerinde incelenecek ve yine Trafik Başkanlığımızın 14 ekibi farklı tarihlerde tedbirlerin kontrolü maksadıyla güzergahtaki illerde bulunacaklar.



Yine otobüs kazaları çok ince bir çizgimiz bu noktada bayram tatili süresince 896 personel de 1194 otobüs seferinde yolcu olarak sivil görevli polislerimiz seyahat edecekler. Otobüslerin kural ihlalleri gerçekleştirmemeleri gerçekleştirilmesi durumunda da hem sürücülerin hem de yolcuların bilinçlendirilmesi çalışmaları devam edecek.

'UYGULAMA İLE KAÇ ADET DENETİM GERÇEKLEŞECEĞİNİ SORGULAYABİLİRLER'

Ben bu noktada özellikle vatandaşlarımız gidecekleri güzergahlarda denetim noktalarını zaman zaman merak ediyorlar. İçişleri Bakanlığımızın web sayfasında yer alan bir uygulama ile gidilecek güzergah üzerinde toplamda kaç adet denetim gerçekleşeceğini sorgulayabilirler. Bu da aslında bizim yaptığımız denetimleri özellikle bir ceza yazmak olarak değil de vatandaşlarımızın daha bilinçlenmesi, kurala uygun hareket etmesi, bekleme davranışı sebebiyle denetimleri gerçekleştirdiğimizi bir kez daha hatırlatmak isteriz. Seyahat edecek tüm şoförlerimizin, yolcularımızın bayram süresi boyunca huzurlu, güvenli bir şekilde memleketlerine gidip dönmeleri canı gönülden temenni ediyoruz.