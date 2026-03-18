Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile görüştü

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Umman Sultanı Heysem bin Tarık arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İran’a yönelik saldırılar ve sonrasında İran’ın bölgedeki ülkelere verdiği karşılıkların, Orta Doğu’yu eşi benzeri görülmemiş bir güvenlik krizine sürüklediğini ifade etti.

İRAN'IN UMMAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

Erdoğan ayrıca Umman’a yönelik saldırıları “kabul edilemez” olarak nitelendirdi.

Türkiye’nin diplomasi vurgusunu yineleyen Erdoğan, mevcut koşullarda dahi arabuluculuk dahil tüm diplomatik girişimlerin sürdüğünü ve bu çabaların devam edeceğini belirtti.

MESCİD-İ AKSA VURGUSU

Görüşmede Binyamin Netanyahu hükümetinin Mescid-i Aksa’ya girişleri engellemesine de değinildi.

Erdoğan, bu uygulamanın kabul edilemeyeceğini vurgulayarak Gazze’nin acil insani yardıma ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Ayrıca barış çabalarının iki devletli çözüm hedefi doğrultusunda sürdürülmesi gerektiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin sonunda Sultan Heysem bin Tarık’ın Ramazan Bayramı’nı da tebrik etti.