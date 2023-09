ensonhaber.com

Dünya Türk İş Konseyi (DTİK), dünya geneline yayılmış Türk iş insanlarını İstanbul'da bir araya getirdi.

10. Dünya Türk İş Konseyi Kurultayı, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen kurultaya katılım sağladı.

Birlik ve beraberlik mesajı verdi

Burada katılımcılara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

"Türk dünyası şahlanış içerisinde"

Cumhurbaşkanı Erdoğan katılımcılara seslenişinde, Türk dünyasının bir şahlanış içinde olduğunu belirtti.

"Ekonomik sıkıntıları adım adım geride bırakıyoruz"

Ekonomik gelişmelere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomik sıkıntıları adım adım geride bırakıyoruz" vurgusu yaptı.

"Türk'ün ezeli ve ebedi imtihanı asla bitmeyecektir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiye yönelik şu mesajları verdi:

"Ekonomi alanında kat edeceği ilerleme geliyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Kültürel, tarihsel, ekonomik bağlarımızı güçlendirmek için çalışıyoruz"

"Çok daha yakın iş birliği içinde olmamız gerekiyor"

"İlişkilerimizi bu doğrultuda hızla geliştirmenin yollarını aramalıyız"

Küresel düzeydeki her gelişmeyi kendi ortak hedeflerimizin dinamosu haline getirerek kısa sürede dünya çapında hayırlı neticeler elde edeceğimizden şüphe duymuyorum. Önce kendi aramızdaki, sonra diğer kesimlerle çok boyutlu ilişkilerimizi bu doğrultuda hızla geliştirmenin yollarını aramalıyız. Biz meydanı boş bıraktığımızda terör örgütlerinden vesayet güçlerine, istihbarat teşkilatlarından misyonerlere, her görünümden kirli yapının kuşatmasına maruz kalmamız kaçınılmazdır.

"Asırlık ayrılıklara, hasretlere, acılara, yapaylıklara son vermenin vakti gelmiştir"

"Yakın Çağ'ı asıl biçimlendiren Birinci ve İkinci Dünya savaşlarıydı"

"Türkiye Yüzyılı derken ifade ettiğimiz vizyon tam da budur"

"En azılı Türkiye düşmanları bile artık ülkemizi görmezden gelemiyor"

Çevremizde devletsiz ve vatansız kalmanın ne anlama geldiğinin sayısız örneği var. Diasporadaki her kardeşimiz gerektiğinde dönüp sığınabileceği bir vatanı olduğunu güveniyle yaşadığı yerde kendine bir gelecek inşa etmenin bireysel olarak başarılı olmanın mücadelesini veriyor. Şayet bu güven yoksa rüzgarda savrulan yaprak misali her an kendinizi savrulurken bulabilirsiniz. Bizim yaptığımız birlik çağrılarını sadece siyasi retorik şeklinde görenler, nasıl bir yanılgı içine düştüklerini anladıklarında her şey için çok olacaktır.



Bunlara bakıp da ibret almamak, akıl sahibi hiç kimsenin yapacağı iş değildir. Verdiğimiz mesajları en iyi dünyanın değişen ekonomik trendlerine, ticari ilişkilerine, yeni fırsatlara hızlı uyum yeteneğine bizzat şahit olduğumuz Türk iş dünyasının anladığına inanıyorum.