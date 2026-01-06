Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimizi dirençli hale getirdik

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Siyasetin gündemi yoğun...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programlarını Ankara'da sürdürüyor.

EKONOMİ MESAJI VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 'Genç İstihdam Hamlesi-Güç Tanıtım Programı'nda konuştu.

Burada katılımcılara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik verilere ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.

"MEZUNİYET SONRASI İSTİHDAMI KOLAYLAŞTIRIYORUZ"

Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nda gençlere verdikleri önemi ile getirip yeni staj programına ilişkin önemli bilgiler verdi.

İŞKUR bünyesindeki staj programında 800 bin gence staj imkanı sunacaklarını dile getiren Erdoğan, "Eğitim ve istihdam arasındaki kopukluğu giderecek adımlar atmayı da sürdürüyoruz. Mezuniyet sonrası istihdamı kolaylaştırmayı planlıyoruz." dedi.

GENÇLERE VERDİĞİ ÖNEMİ VURGULADI

Buradaki konuşmasına katılımcıları selamlayarak başlayan Erdoğan, "Milletin evi" olarak nitelendirdiği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gençleri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gençlere hitabında emeğin önemine dikkat çeken Erdoğan, bazı değerlerin zamana ve teknolojik gelişmelere direnerek kıymetini her daim koruduğunu ifade etti.

"EKONOMİMİZ ŞOKLARA DAYANIKLI"

Türkiye ekonomisini büyüttüklerinden bahseden Erdoğan, "Ekonomimiz şoklara dayanıklı. Türkiye'nin kalkınma maratonu sürüyor. Kalıcı istihdam odaklı çalışmalar yaptık." diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN KALKINMA MARATONU SÜRÜYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında şunları kaydetti: