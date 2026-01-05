Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonu 49 ayın en düşük seviyesine düşürdük

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Enflasyonda düşüş devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Burada iç ve dış siyaset hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi alanında da önemli mesajlar verdi.

"ENFLASYON SON 49 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE"

Enflasyonda düşüşün devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2026 yılına ekonomi cephesinden gelen umut verici haberlerle giriyoruz. Makro ekonomik istikrar ve reform programımızın semeresini başta enflasyon olmak üzere bir çok alanda yavaş yavaş topluyoruz.

İhracatta olduğu gibi enflasyonda da son derece güzel haberler aldık. 2025 yılı enflasyon oranı yüzde 30,89 oldu. Yıllık enflasyon 49 ayın en düşük seviyesine indi. Enflasyonu daha düşük seviyelere çekeceğiz." dedi.

"İHRACATTA CUMHURİYET TARİHİNİN REKORUNA İMZA ATTIK"

"Emekli, memur ve işçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında ihracat rakamlarına da değinerek şunları kaydetti:

2026 senesini ihracatta kırdığımız rekorların sevinciyle karşıladık. Geçen yıl 270 milyar dolar hedefi açıklamıştık. Mal ve hizmet ihracatında 390 milyarlık hedef belirlemiştik.



Her iki hedefin üzerinde bir rakama ulaştık. Geçen yıla göre yüzde 4,5 oranında artış kaydettik. Bu rakamlarla aylık bazda hem de yıllık olarak Cumhuriyet tarihimizin rekoruna imza attık.

"YIL SONUNDA İHRACAT HEDEFİMİZ 282 MİLYAR DOLAR"

Yıl sonu ihracat hedeflerini de açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hizmetler ihracatımızın 123,1 milyar doları bulduğu, böylece 2025 yılı mal ve hizmet ihracatımızın 396,5 milyar dolara ulaştığı görülüyor.

Bu yılın sonunda ihracatta 282 milyar doları hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi.