Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eskiden ayıplı iş yapanların gözlerine bant çekerlerdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya temaslarını tamamladı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönüş yolculuğunda aralarında Ensonhaber Medya Grup Başkanı Serkan Kalemciler'in de olduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

OTELDE KAMERALARA BANT ÇEKME GÖRÜNTÜLERİ SORULDU

Ekrem İmamoğlu davasında gündem olan oteldeki görüşmelerde kameralara bant çekilmesiyle ilgili soruya yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"ESKİDEN AYIPLI İŞ YAPANLARIN GÖZLERİNE BANT ÇEKERLERDİ"

"Paniklemiş vaziyetteler" ifadesini kullanan Erdoğan, "Hatırlarsınız, eskiden gazeteler, ayıplı iş yapanların fotoğraflarını yayımlar, gözlerine de bant çekerlerdi." diye konuştu.

"ÖYLE BİR UYGULAMA BİZDE YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oteldeki kameralara bant çekilmesi görüntülerine ilişkin yaptığı değerlendirmelerde şunları söyledi:

Bunun cevabını İçişleri Bakanımız zaten en güzel şekilde verdi ve bu tür bir uygulamanın olmadığını, olamayacağını bildirdi.



Fakat ana muhalefetin başındaki zat, inanın sorsanız 'jammer nerede, ne işe yarar?' bunu bile bilmez. Benim kendi çalışma ofisimde, kendi odamda hangi aletler var, bunun hesabını herhalde Özgür Özel'e verecek değilim.



Kalkıp da kameraları bantlamak, onlarla uğraşmak, bu tür davranışlar bizim kitabımızda yazmaz. Öyle bir uygulama bizde yok, buna gerek de yok. Çünkü bu tür yolsuzluğa biz tevessül etmeyiz.