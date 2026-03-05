Kıbrıs gazisi Osman Alaca Çorum'da son yolculuğuna uğurlandı

Osmancık ilçesinde hayatını kaybeden 74 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Osman Alaca, düzenlenen askeri törenle, kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı İnal köyünde yaşayan Kıbrıs Gazisi Osman Alaca için köy meydanında askeri tören düzenlendi.
Türk bayrağına sarılı naaş, tören alanına getirilirken gazinin ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.
Alaca’nın cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası dualar eşliğinde köy mezarlığında toprağa verildi.
PROTOKOL TÖRENDE YERİNİ ALDI
Törene Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, ilçe protokolü, kurum müdürleri, gazinin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Askeri personelin de hazır bulunduğu törende, Kıbrıs Gazisi Osman Alaca’ya son görev yerine getirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)