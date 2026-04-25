Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul bizim dünyaya açılan kapımızdır

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde, Ev Sahibi Türkiye İstanbul Kura Çekim Töreni düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan yatırımlara değinirken kentsel dönüşüm konusunda da vatandaşlara çağrıda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"İSTANBUL BİZİM GÖZ BEBEĞİMİZ"

Aziz milletim; Sevgili İstanbullular, sevgili kardeşlerim sizleri hürmetle selamlıyorum. Programımıza gelen siz kıymetli kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Bugün yine milletimizle aynı safta, aynı duyguda, aynı kararlılıktayız.



İstanbul bizim göz bebeğimiz. Denizle toprağın visale erdiği bu muhteşem şehirde sizlerin karşısına yeni eserlerle, hizmetlerle, projelerle çıkmanın bahtiyarlığı içindeyim. Sizlerin bu teveccühüne mazhar olmayı, verdiğimiz sözleri tutmayı bizlere nasip eden Allah'a sonsuz şükürler olsun diyorum.



Coşkunuz için, heyecanınız için sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Bu anlamlı merasimi düzenleyerek bir araya gelmemize vesile olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızı gönülden tebrik ediyorum.

"ŞEHİRLER MİLLETLERİN KİMLİK BELGESİDİR"

500 bin sosyal konut projemiz kapsamında kuralarını çekeceğimiz 100 bin konutun hak sahiplerimiz başta olmak üzere İstanbul'umuz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.



Bu hanelerde oturacak vatandaşlarımın her birine aileleriyle birlikte şimdiden sağlıklı, huzurlu ve bereketli ömürler temenni ediyorum.



Sevgili İstanbullular; şehirler milletlerin kimlik belgesidir, medeniyetlerin tapu senedidir. Tarihten kültüre, mimariden estetiğe, edebiyattan sanata bir milletin kökleri şehirlerde gizlidir. Bu yönüyle şehirler yalnızca binalardan, yapılardan, sokak, cadde ve meydanlardan müteşekkil değildir.

"ŞEHİRLERİMİZİ DEPREME DAHA DAYANIKLI HALE GETİRMENİN ÇABASI İÇERİSİNDEYİZ"

Onlarda tarih yatar, onlarda bugünün kalbi atar, onlarda geleceğin ufku doğar. Bunun için şehre sahip çıkmak mazi ile atiyi aynı hizada buluşturmaktır; milletle birlikte kültür ve medeniyeti geleceğe taşımaktır. Ecdada saygılı olmak, emanete sıdk ile sarılmak, insana yatırım yapmak, insanlığın ortak mirasına katkı sunmaktır.



AK Parti olarak 23,5 yıldır şehirlerimizi abat etmenin milletimize hakkıyla hizmet etmenin gayretindeyiz. Çünkü biz İstanbul başta olmak üzere tüm şehirlerimizi merhum Turgut Cansever'in ifadesiyle 'Allah'ın cemal sıfatının tecelli ettiği yerler' olarak görüyoruz.



Bilhassa şehirlerimizin altyapısını iyileştirmenin, depreme daha dirençli hale getirmenin samimi çabası içindeyiz. Sosyal konut ve kentsel dönüşüm hamlelerimiz bu gayretlerimizin en somut tezahürleridir.

"TOKİ ELİYLE BUGÜNE KADAR 1 MİLYON 762 BİN SOSYAL KONUTU MİLLETİMİZİM HİZMETİNE SUNDUK"

Şehirlerimizin alt yapısını iyileştirmenin depreme daha dirençli hale getirmenin çabası içerisindeyiz. Şunu bugün büyük bir gururla ifade etmek isterim; TOKİ eliyle bugüne kadar tam 1 milyon 762 bin sosyal konutu milletimizin hizmetine sunduk.

"BİNANIZI GÜÇLENDİRMEK İÇİN BU KAMPANYALARA KATILIN"

6 milyondan fazla kişi modern yaşam alanına kavuştu. Bugüne kadar İstanbul'da 986 bin, Türkiye genelinde ise 2 milyon 262 bin bağımsız bölümü dönüştürmeyi başardık. İstanbul afetlere ne kadar hazır ve dirençli olursa İstanbul o kadar güçlü olur. Tüm vatandaşlarımıza şu çağrıda bulunmak istiyorum; Gelin bu kampanyalardan yararlanın. Binanızı güçlendirmek için kampanyaları katılın.



Deprem turistlerine aldırmadan çalışıyoruz. Riskli yapı stokunu azaltıyoruz. Bizim ulaştığımız bu seviyelere ana muhalefetin hayalleri bile ulaşamıyor. Çalışana, yapılana hizmet edene çamur atıyorlar. Siyah ile beyaz ne kadar farklıysa ana muhalefetle bizim aramızda da böyle bir zihniyet farkı var.



Biz iş yapmanın eser ortaya koymanın, şehirlerimizin sorunlarının çözmenin derdindeyiz. Onlar ise belediyeleri hortumlayıp zenginliklerine zenginlik katmanın peşinde. Bizim gündemimizde İstanbul ile birlikte tüm şehirlerimize taş üstüne taş koymak var onların ise para kuleleri var.

"ALLAH BUNLARA AKIL FİKİR VERSİN"

Euro dolu baklava kutuları var, milyon dolarlık rüşvet pazarlıkları var. Onlar belediyeleri yağmalanacak ganimet olarak görüyor. Yönettikleri şehirlerde vatandaş sıkıntı çekiyormuş, meydanlarda verilen sözler tutulmuyormuş. Bunlar ana muhalefetin umurunda değil.



Koca koca adamlar işi gücü bırakmışlar Çocuk Bayramı'nda çocuklardan oluşan Mehteran Takımı'na sırtlarını dönüyorlar. Sultanlık diyerek padişahlık diyerek mehter marşımızdan bile Cumhuriyet karşıtlığı üretmeye çalışıyorlar.



Komik desen komik değil mantıklı desen mantıklı değil. Rahmetli Ahmet Kaya’nın o meşhur şarkısındaki gibi nereden baksan tutarsızlık nereden baksan ahmakça. Ana muhalefetin sapır sapır dökülen bu hallerini gördükçe Allah bunlara akıl fikir versin demekten başka inanın elimizden bir şey gelmiyor.

"1 SENE BİLE GEÇMEDEN 455 BİNİ AŞKIN EV VE İŞ YERİNİ AFETZEDELERİMİZE TESLİM ETTİK"

İşte sizler de gördünüz; geçtiğimiz 27 Aralık'ta, yani depremin üzerinden 1 sene bile geçmeden tam 455 bini aşkın ev ve iş yerini afetzedelerimize teslim ettik. Hamdolsun, şimdi bu kardeşlerimiz yeni yuvalarında huzuru kalple, aileleriyle, sevdikleriyle rahatça oturuyorlar.



Depremden etkilenen şehirlerimizde üretim ve ticaret, eğitim ve sosyal hayat eski ritmine, eski canlılığına çok şükür kavuşmuş durumda. Rabbim bizleri böylesine çetin imtihanlarla bir daha sınamasın diyorum. Asrın felaketinde yitirdiğimiz canları bugün bir kez daha rahmetle anıyorum.



Yine bu vesileyle yaşadıkları onca acıya rağmen en başından itibaren devletine inanan depremzedelerimize şükranlarımı sunuyorum. Sahada fedakarca ter döken işçi, memur ve mühendislerimize, TOKİ'mize, yüklenici firmalarımıza, şehirlerimizin küllerinden doğmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.

"TAKSİTLER 7 BİN 313 LİRA İLE 11 BİN LİRA ARASINDA OLACAK"

24 Ekim'de Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi'ni devreye almış, 500 bin sosyal konut seferberliğimizi başlattığımızı duyurmuştuk. 29 Aralık'ta start verdiğimiz kura çekimlerini 81 ilimizde nihayete erdirdik.



Bugün de proje kapsamında 100 bin konut ayırdığımız İstanbul'da hak sahiplerini belirleyeceğiz. Konutlarımızı devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanıyla satışa sunacağız.



Taksitler 7 bin 313 lira ile 11 bin lira arasında olacak. Bu ödeme modeliyle vatandaşlarımız uzun vadeli, düşük taksitli ve güvenli bir şekilde ev sahibi olacak. Kura çekiminin ardından temelleri atacak, evlerimizi en kısa süre içinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.

"TOKİ ELİYLE KİRALAMA SİSTEMİNE GEÇİYORUZ"

Bunlara ilaveten kiralık sosyal konut uygulamamızı da Türkiye'de ilk kez İstanbul'da başlatıyor, TOKİ eliyle kiralama sistemini kuruyoruz. Projenin ilk adımını 15 bin kiralık sosyal konutla atacağız. İstanbul'umuz ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun diyorum.



Son olarak şunu da ifade etmekte fayda görüyorum. Yüzyılın Konut Projesi sadece konut üretimiyle sınırlı bir atılım değildir. Aynı zamanda insan odaklı ve tam teşekküllü yaşam alanlarının inşasıdır.



Mahalle konaklarımızla bu projeye yepyeni bir boyut kazandırıyoruz. TOKİ'mizin koordinasyonunda inşa edilecek 500 mahalle konağında; 500 cami, 500 aile sağlığı merkezi, 500 gündüz bakımevi, 500 el sanatları üretim merkezi, 500 spor salonu ve 500 misafirhane yer alacak.

"SİZLERİ ALLAH'A EMANET EDİYORUM"

Mahalle konaklarımızla hem mahalle kültürümüzü yaşatacak hem değerlerimizi koruyacak hem de şehirlerimiz için çok önemli işlevler görecek yapıları da şehirlerimize ve milletimize kazandıracağız. Bunlar da hayırlı uğurlu olsun diyorum.



Bu düşüncelerle birazdan çekeceğimiz kuralar neticesinde hak sahipleri belli olacak 100 bin konutumuzun İstanbul'umuz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, hak sahibi kardeşlerimin bu hanelerde huzurla, afiyetle, ağız tadıyla oturmalarını Rabbimden niyaz ediyorum.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza, TOKİ’mize, yüklenici firmalarımıza, projede emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyor; hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor, sizleri Allah'a emanet ediyorum.

EN FAZLA BAŞVURU İSTANBUL'DAN

Şehirlerin barınma ihtiyacı, nüfus yoğunluğu ve ekonomik yapısı dikkate alınarak planlanan 500 bin sosyal konut için başvurular 10 Kasım - 19 Aralık 2025'te alındı.

Projeye 8 milyon 840 bin kişi başvurdu.

Tüm kriterleri karşılayan 5 milyon 242 bin kişinin başvurusu geçerli sayıldı.

En fazla başvuru ise 1 milyon 235 bin 169 ile İstanbul'da yapıldı.

İSTANBUL'UN GELİR VE ÖDEME ŞARTLARI

İstanbul'da başvuru ve ödeme koşulları Anadolu illerinden farklı tutuldu.

Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için 127 bin lira olarak belirlendi. İstanbul'da 2+1 ve 1+1 konutlar inşa edilecek.

Bu konutlar yüzde 10 peşin, 240 ay vade ve 7 bin 313 liradan başlayan taksitlerle dar gelirli vatandaşlara sunulacak.

DAİRE TİPLERİNE GÖRE ÖDEME ŞARTLARI

Hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi bugün başlayacak ve 3 gün sürecek.

Daire tiplerine göre peşinat ve taksit tutarları değişkenlik gösteriyor.

Ödeme tutarları şu şekilde:

55 m2'lik 1+1 daire için 195 bin TL peşinat, 7.313 TL taksit





65 m2'lik 2+1 daire için 245 bin TL peşinat, 9.188 TL taksit





80 m2'lik 2+1 daire için 295 bin TL peşinat, 11.063 TL taksit