24 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 132 organizatör yakalandı

Göçmen kaçakçılığına geçit yok...

İçişleri Bakanlığı, bu kapsamda gerçekleştirilen son operasyonlara ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Açıklamaya göre, 24 ilde göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 132 göçmen kaçakçılığı organizatöründen 89'u tutuklandı.

"89 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI"

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

24 ilde Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 132 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Organizatörlerden 89'u tutuklandı.



40'ı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

ELE GEÇİRİLENLER

Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, 24 ilde İnsansız Hava Araçları (JİHA) ile havadan, İl Jandarma Komutanlıkları ve Jandarma Komando timlerince karadan yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda; 64 adet araç ile 12 adet bot ele geçirildi.

"HEM SAHADA HEM DE HUKUKİ ZEMİNDE MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK"

Üstün teknolojilerden ve gelişmiş izleme-denetim sistemlerinden yararlanılarak yasa dışı göç yollarını teşvik eden ve organize eden yapılara karşı hem sahada hem de hukuki zeminde mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecektir.



Daire Başkanlığımızı, Kahraman Jandarmamızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.