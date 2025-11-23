Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nde Herkes İçin Adil ve Makul bir Gelecek Oturumu'na katıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde başlayan G20 Liderler Zirvesi, katılımcıların yer aldığı oturumlarla devam ediyor.

Zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

LİDERLER ZİRVESİNDE KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında yaptığı açıklamalarda değişen ekonomi düzeninden bahsetti.

Karşı karşıya olunan sınamaların sadece en az gelişmiş ülkeleri değil, tüm ekonomileri etkisi altına aldığını vurgulayan Erdoğan, daha sonra aile fotoğrafı çekimi için diğer liderlerle birlikte platformdaki yerini aldı.

'HERKES İÇİN ADİL VE MAKUL BİR GELECEK' OTURUMUNA KATILDI

Erdoğan aile fotoğrafının ardından birçok liderle ikili temaslarda bulundu.

Zirve kapsamında yoğun diplomasi trafiği yürüten Erdoğan, zirvenin ikinci ve son gününde, 'Herkes İçin Adil ve Makul Bir Gelecek: Kritik Mineraller, İnsana Yaraşır İş, Yapay Zeka' başlıklı oturuma katıldı.

Erdoğan, basına kapalı gerçekleşen oturumda, katılımcılara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün zirve marjında 'Kimseyi Geride Bırakmadan Kapsayıcı ve Sürdürülebilir İktisadi Büyüme: Ekonomilerin inşası, Ticaretin Rolü, Kalkınmanın Finansmanı ve Borç Yükü' ile 'Dirençli Bir Dünya-G20'nin Katkısı: Afet Riskini Azaltma, İklim Değişikliği, Adil Enerji Dönüşümü, Gıda Sistemleri' oturumlarına katılmıştı.