Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de önceliğimiz kapsamlı ateşkesin sağlanması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 12. Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Azerbaycan'daki temaslarının ardından yurda dönüşünde, uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de ateşkes görüşmelerini de değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Trump planı doğrultusunda Gazze'yi yönetecek siyasi ve güvenliği sağlayacak askeri iki oluşumda Türkiye'nin yer alıp almayacağı da soruldu.

"Türk askeri Gazze'de olacak mı?" sorusuna Cumhurbaşkanı, şu ifadelerle cevap verdi:

"ÖNCELİĞİMİZ KAPSAMLI BİR ATEŞKES"

"Önceliğimiz acil ve kapsamlı ateşkesin bir an önce sağlanması. Önce bunu başarmamız lazım. İnsani yardımların Gazze'ye bir an evvel kesintisiz biçimde ulaştırılması şart.

Gazze'nin İsrail saldırıları neticesinde yok edilen alt yapısının bir an önce ayağa kaldırılması, bu da önceliklerimiz arasında.

"GAZZE'Yİ FİLİSTİNLİLERİN YÖNETMESİ ÇOK MÜHİM"

Bunun için yoğun bir diplomasi trafiği sürdürüyoruz. Gazze'nin Filistin halkının toprağı olarak kalması ise çok çok önemli. Gazze'yi nihayetinde Filistinlilerin yönetmesi de çok mühim.

Güvenliğin hangi yolla sağlanacağı konusu, istikrar gücünün nasıl kurulup işletileceği konusu ayrıntılı olarak değerlendirilebilir.

"GÖRÜŞMELERE MİT BAŞKANIMIZ DA KATILACAK"

Bunun için ben doğrusu ŞarmEl-Şeyh'teki müzakereleri çok çok önemsiyorum.

Bugün de görüşmeler başladı ama yarınki görüşmeler mühim. Bizim Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız da orada olacak. Oradan çıkacak netice büyük önem arz ediyor.

"TÜM İHTİMALLERİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURARAK BUNU SÖYLEDİM"

'Her türlü çabaya destek veririz' derken tüm ihtimalleri göz önünde bulundurarak bu açıklamayı yaptım.

Umarız İsrail, verdiği sözleri tutar ve bu barışı sabote edecek adımlar atmaz. Biz kalıcı ateşkes ve barış için umutlu olduğumuz kadar aynı zamanda da ihtiyatlıyız."