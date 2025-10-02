Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Sumud Filosu'na yönelik haydutluğunu lanetliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıları lanetledi.

"İSRAİL'İN SUMUD FİLOSU'NA YÖNELİK HAYDUTLUĞUNU LANETLİYORUM"

İsrail'in ablukasını kırarak bölgedeki sivillere insani yardım ulaştırmak üzere yola koyulan filoya saldırılmasının 'haydutluk' olduğunu belirtti.

İsrail yönetiminin Gazze'deki insanlık suçlarını gizlemek için bir cinnetlik halinde olduklarını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Gazze'de çocukların açlıktan öldüğü, barbarlığa dikkat çekmek için Filistinli mazlumlara yardım götürmek için yola çıkmış Sumud Filosu'na yönelik haydutluğu lanetliyorum. İsrail yönetiminin uluslararası sularda sivillere yönelik düzenlediği bu saldırısı soykırım kadrosunun Gazze'deki insanlık suçlarını gizlemek için nasıl bir cinnetlik halinde olduğunu bir kez daha ispat etmiştir.

"İSRAİL'İN KATLİAMCI YÜZÜ BİR KEZ DAHA TÜM DÜNYAYA GÖSTERİLDİ"

Soykırımcı Netanyahu hükümetinin, bırakın barışın tesis edilmesini, böyle bir ihtimalin yeşermesine dahi tahammülünün olmadığı görülmüştür. Sumud Filosu, Gazze'deki vahşetin ve İsrail'in katliamcı yüzünün bir kez daha tüm dünyada görülmesini sağlamıştır. Türkiye, insanlığın ortak vicdanına tercüman olan Sumud Filosu'ndaki tüm umut yolcularının yanındadır.

"DEVLET OLARAK ÖNCELİĞİMİZ GAZZE'DE AKAN KANIN DURMASIDIR"

İlgili birimlerimiz, gelişmeleri sahada anbean takip etmekte ve aktivistlerin ile vatandaşlarımızın kılına zarar gelmemesi için gerekli tedbirleri almaktadır.



Devlet ve millet olarak önceliğimiz, Gazze'de akan kanın durması ve insani yardımların engelsiz bir şekilde mazlumlara ulaştırılmasıdır. Çok zor şartlarda hayat ve haysiyet mücadelesi veren Filistinli kardeşlerimizi sahipsiz bırakmayacak ateşkesin tesisi ve sulhü sükunun hakim olması için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

"AK PARTİ'YE ŞAŞIR BAKANLARDA HALA DEĞİŞİM EMARESİ GÖREMİYORUZ"

AK Parti'nin nasıl bir hareket olduğunu bilmeden partimiz ile ilgili sürekli ahkam kesenler bizi hiç bir zaman anlamadılar. Partimize attıkları iftira ve yalanlar her seferinde ellerinde patladı. Partimiz kadrosu arasına nifak sokma girişimleri hüsranla sonuçlandı. Şuraya özellikle dikkat çekiyorum; partimizin kuruluşu üzerinden 24 yıldan fazla zaman geçti. AK Parti'ye şaşı bakanlarda hala değişim emaresi göremiyoruz.

"MAKAMLAR, RÜTBELER HEPSİ GELİP GEÇİCİDİR"

24 senede defalarca çuvallamalarına rağmen aynı hatalar... Hatalarından ders almak yerine operasyonlarına devam ediyorlar. AK Parti olarak biz bir dava ve bir kadro hareketiyiz. Bizi bir araya getiren çıkarlarımız değil, değerlerimizdir. Davamıza olan sadakatimizdir. Makamlar rütbeler, koltuklar hepsi gelip geçidir.

"HİZMETİN ADRESİ AK PARTİ VE CUMHUR İTTİFAKIDIR"

Yine burada geçtiğimiz haftalarda AK Parti ailelerine katılan Belediye başkanlarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Hizmetin adresi AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır... AK Partili Belediye banttı ve rantçı değildir, halkçı belediye demektir. Belediyeleri hısım akraba çiftliğine çeviren haramilerin baskılarına teslim olmak istemeyenlere kapımız açıktır, saflarımızı genişletmeye devam edeceğiz.

"CHP SUÇ ÖRGÜTLERİNİN ETKİSİNDEN HALA ÇIKAMADI"

Meclis'teki atmosfer umutlarımızın daha da artmasına vesile olmuştur. Dünkü tabloyu çok kıymetli bulduğumuzu özellikle belirtiyorum. Ana muhalefet partisinin uyduruk bir bahane ile kaçması bunların zihniyetinin görülmesini sağlamıştır. Meclis açılışından firar etmek için öne sürdükleri saçmalıkların hiç bir kıymeti yoktur.



Bunların siyaset yapma tarzı maalesef böyle. Kendilerini hiç geliştiremiyorlar. Burada asıl üzücü veren durum yapılan ayıbın direkt millete ve Meclis'e yapmış olmalarıdır. Ne yazık ki CHP ortaya saçılan onca pisliğe rağmen, belediyeleri soyup soğana çeviren suç örgütlerinin etkisinden hala çıkamadı.

"CHP GENEL BAŞKANI KRİZ DUASINA ÇIKIYOR"