Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de annesinin adını taşıyan hastanenin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'de...

Ramazan Bayramı'nın ilk günü kente gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan burada, Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi Açılışı Programı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"BAYRAMIN BARIŞ VE HUZUR GETİRMESİNİ DİLERİM"

"Konuşmamın başında siz kardeşlerimin ve tüm Müslümanların mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bayramın insanlık için barış ve huzur getirmesini dilerim.

Başta Gazze ve İran başta olmak üzere tüm dünyaya bayramın huzur getirmesini dilerim. Biz daima barıştan yana durmuş bir milletiz. Kendimiz için ne istiyorsak kardeşlerimiz için de aynısını istiyoruz.

Sevgili Rizeliler, değerli hemşerilerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün buradan sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum.

Cenabıallah dayanışmamızı daim eylesin. Her fırsatta ata yurdum Rize'ye Güneysu'ya geliyor, sizlerle hasret gideriyoruz. Ramazan Bayramı'nı da sizlerle karşılayalım istedik.

"RAHMETLİ ANNEMİN ADINI TAŞIYAN BU TESİSİ KAZANDIRMAK AYRI BİR BAHTİYARLIK"

Güneysu'nun güzel insanları, bugün bayramın coşkusuyla birlikte şahsım için özel bir eserin müjdesini vermenin sevincini de yaşıyorum. Birinci sınıf sağlık hizmeti verecek projeyi ilçemize kazandırıyoruz. Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi hayırlı olsun. Kapalı alanı 22 bin 500 metrekare olan hastanemiz 2 bloktan oluşuyor.

100 yatak kapasitesiyle vatandaşımıza hizmet verecek. Rahmetli annemin adını taşıyan bu önemli tesisi Güneysu'ya kazandırmış olmak ayrı bir bahtiyarlıktır. Sağlık Bakanlığımızı ve bu güzel eseri kazandıran herkese teşekkür ederim.

Hastanemizin inşasında ter döken işçi kardeşlerime, mühendis ve mimarlarımıza, yüklenici firmalarımıza ve tüm kurumlarımıza kalpten teşekkür ediyorum. Bu güzel hastanede sağlık hizmeti alacak kardeşlerimize Rabbimden şifalar diliyorum.

Bugün cihan hükümdarı Kanuni’nin şu hikmet dolu sözlerini bir kez daha hatırlıyoruz. Ne demişti o büyük sultan? ‘Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.’ Dünyada sağlıktan daha değerli bir nimet yoktur.

"BİZİM ÖNCELİĞİMİZ İNSANIMIZIN SAĞLIĞIDIR"

Biz bu yola kendimizi adadık derken asla hamaset yapmıyoruz. Başkaları kendilerinin çıkarlarına ikmallerine adamış olabilir. Başkalarının önceliği kariyerleri, siyasi hırsları olabilir. Ama bizim önceliğimiz insandır, insanımızın sağlığıdır.

Her işin başı sağlıktır diyerek 2002’den beri ülkemizin sağlık altyapısını güçlendirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Sağlık sistemimizi ülkemizin gerçeklerine ve vatandaşlarımızın beklentilerine cevap verir hale getirdik. Böylece bir dönem ülkemizin en zayıf halkası olarak görülen sağlık hizmetlerini dünyada örnek alınan bir seviyeye yükselttik.

Bugün dünyanın çeşitli ülkelerinden uzmanlar geliyor. Başta şehir hastanelerimiz olmak üzere bizim sağlık sistemimizi inceliyor. Türkiye, sağlık noktasında kendi vatandaşlarıyla birlikte her yıl yüz binlerce yabancıya sağlık hizmeti veriyor.

"GÖKBEY AMBULANS HELİKOPTER OLARAK KULLANILACAK"

Başta şehir hastanelerimiz olmak üzere dünyadan uzmanlar gelerek bizim hastanelerimizi inceliyor. COVID-19 salgını başladığında neler olduğunu gördük. Güçlü sağlık hizmetimiz sayesinde dünyada en az kayıp veren ülkelerden biri olduk.

Avrupa'dan ABD'de insanların çok ciddi para vererek aldığı hizmetleri biz tamamen vatandaşımıza ücretsiz sunduk. 6 Şubat depremlerinin altından da kalktık. Yerli ve milli helikopterimiz GÖKBEY inşallah ambulans helikopter olarak kullanılacak. Bu sene 3 adet yerli GÖKBEY'i sağlık filomuza dahil edeceğiz. Hayırlı olsun.

Gururla söylüyorum ki, birçok alanda nasıl çağ atladıysak sağlıkta da büyük bir başarı hikayesi yazdık. Eski Türkiye artık sağlık alanında mazide kaldı. Hastane denince kapıdan sağlam girenin hasta çıktığı günler artık akla gelmiyor. Hastane deyince otel konforunda odalarıyla, nitelikli kadrosuyla sağlık külliyeleri akla geliyor.

RİZE'YE YAPILAN YATIRIMLAR

Rizemizi sağlık alanında nereden nereye getirdik. Rize'de 13'ü 2. basamak 19'u 1. basamak olmak üzere toplam 32 sağlık tesisi inşa ettik. Şehrimizdeki sağlık yatırımlarının bedeli 11 milyar lirayı buldu. 1053 yataklı şehir hastanesi ve Çayeli Hastanesi tamamlandığında bu rakam 36 milyar liraya ulaşacak.

Ambulans sayısını 3'ten aldık 49'a çıkardık. En modern cihazları sizin emrinize sunduk. Diyaliz cihazı sayısı bugün 112'ye çıktı. Toplam hekimiz 1015'e çıktı. 59 olan diş hekimi sayısı 313'e ulaştı.

613 olan hemşire sayısı 1555'i buldu. Sağlığa dair her başlıkta Rizemiz çok daha iyi yere geldi. Şehir hastanesi hizmete girdiğinde burası sağlık üssü olacak.

ANA MUHALAFETE ELEŞTİRİ

Biz hizmet etmenin, iş üretmenin derdindeyiz. Bizim siyasi polemiklerle işimiz yok. İçi boş tartışmalarla israf edecek vaktimiz yok. Bizim gündemimizde Türkiye var, Türk milleti var, siz varsınız.

Bizim gündemimizde diplomatik temaslarla bölgedeki savaşlardan çıkış yolu bulmak var. Ana muhalefetin nelerle uğraştığını zaten görüyorsunuz. Siyasi nezaket ve saygı desen zaten hak getire.

Etrafımızda füzeler uçuyor, bölgemizde kriz yaşanıyor ama bakıyorsunuz ana muhalefetin umrunda değil. Dünya yansa bunların haberi bile olmaz. Allah bunlara akıl fikir versin."