Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gurbetçiler canımızın bir parçası, başımızın tacıdır

Memleket hasretlerini gidermek için uzun yolculuklarının ardından Edirne'deki sınır kapılarından yurda giriş yapan gurbetçiler, baba ocağının yolunu tutuyor..

Tatillerini memleketlerinde geçiren gurbetçiler, daha sonra yeniden yaşadıkları ülkeye dönüyor..

Gurbetçilerin memleket hasretlerini siyasi malzeme yapan muhalefete ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sert tepki geldi.

"SİYASET YAPACAKLARI BİR KUM TORBASI DEĞİLDİR"

Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü nedeniyle Bitlis Ahlat'ta toplanan Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gurbetçilere hakaret eden muhalifleri hedef alarak şu ifadeleri kullandı:

Yurt dışında yaşayan kardeşlerimiz, kimsenin, ana muhalefetin şuursuz aktörlerinin, üzerlerinde keyiflerince siyaset yapacakları bir kum torbası değildir.



Değerli misafirler Türkiye sınırları içindeki 86 milyon vatandaşının yanı sıra yurt dışındaki 7 milyonu aşkın insanıyla çok büyük bir ailedir.



Kahir ekseriyetini 1960'lardan itibaren işçi olarak Avrupa'ya gidenlerin oluşturduğu bu kardeşlerimiz milletimizin dünyadaki temsilcileridir. Karşılaştıkları onca zora, onca ayrımcılığa kimi zaman hayatlarına mal olan ırkçı saldırılara rağmen yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız sabırla, azimle, fedakarlıkla çalışarak gurbeti ikinci sılaya çevirmeyi başardılar.