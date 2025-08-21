Gurbetçiler dönüş yolunda: Ülkemizin kıymetini bilin

Sıla hasreti tekrar başlıyor...

Yaz tatilini Türkiye'de geçiren gurbetçiler, sevdiklerinden ayrılmanın hüznüyle Avrupa'ya dönüş yolculuğuna başladı.

"TÜRKİYE'NİN KIYMETİNİ BİLİN"

Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun araç kuyruğu oluşurken, gurbetçiler memleket özlemini ve ayrılık duygusunu dile getirdi.

Gurbetçiler Türkiye'de yaşayan vatandaşların ülkenin kıymetini bilmesi gerektiğini belirtti.

"EKONOMİYE KATKI SUNUYORUZ"

Almanya Hamburg'da 48 yıldır yaşadığını belirten gurbetçilerden Fevzi Karatay, Türkiye'ye her gelişlerinde hem memleket özlemini giderdiklerini hem de ülke ekonomisine katkı sağladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

Gurbetçiler çalışmak için Almanya'ya gidiyor, kimse ekmeği bedavaya vermiyor. Buraya geldiğimizde de harcamalarımızla ekonomiye katkı sunuyoruz. Bakkaldan manava, tekstilden giyime kadar herkes faydalanıyor. Tatil için gelişimiz de ucuz değil. Otelde kalsak binlerce euro harcıyoruz.

"İNŞALLAH SENEYE GELMEK DE NASİP OLUR"

Memleketi görmek için her yıl geliyoruz. Burada eğitim gören gençler, hem ülkesine hem kendisine faydalı olur. Ancak yurt dışında yaşamak kolay değil, herkes hesap yapmadan gitmemeli. Benim kalbimde hep hüzün var ama yine de geldim, güzel geçti. İnşallah seneye de gelmek nasip olur.

"MEMLEKETİMİZİ ÇOK ÖZLÜYORUZ"

Almanya'da yaşayan gurbetçilerden Hasan Hüseyin Döne ise iznin kısa sürdüğünü ve ayrılık hüznünü dile getirerek, şunları söyl edi:

"Bir ay izne geldik, çabuk bitti. Gurbet çok zor, memleketimizi çok özlüyoruz. Türkiye'de yaşanan sıkıntılar yurt dışından daha farklı görünüyor. Evet, enflasyon var ama Avrupa'da da hayat kolay değil. Orada da aynı şartlarda çalışıyorsun."

"DEVLETİMİZE SAHİP ÇIKALIM"

Ülkemizin kıymetini bilmemiz lazım, devletimize sahip çıkmamız lazım. Eğer bunu kaybedersek eski günlere döneriz. Dış güçlerin oyunlarına gelmemek için devletimizin yanında olmalıyız. Türkiye bizim vatanımız, sahip çıkmak zorundayız.

HÜZÜNLÜ YOLCULUK BAŞLADI

Almanya'da yaşayan gurbetçilerden Muzaffer Yıldız da sıla özleminin bitmediğini vurgulayarak, "Memlekete geliyoruz ama dönüş zamanı geldiğinde mutlu olamıyoruz. Burada kalabilmeyi çok isterdik." dedi.

Memleketlerinden ayrılan diğer gurbetçilerde duygu yüklü sözlerle ana vatana veda etti.