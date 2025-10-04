Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas'ın yanıtı kalıcı barışın sağlanması noktasında önemli bir adımdır

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini duyurdu.

Trump, "Hamas tarafından az önce yapılan açıklamaya dayanarak onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze’ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim" paylaşımında bulundu.

Yaşanan gelişmelere ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması gecikmedi.

"BU UTANÇ TABLOSU ARTIK SON BULMALIDIR"

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hamas'ın Gazze'de ateşkesin tesisine yönelik plana verdiği yanıt, kalıcı barışın sağlanması noktasında yapıcı ve önemli bir adımdır" ifadesine yer verdi.

Şimdi yapılması gerekenin İsrail'in tüm saldırılarını derhal durdurması ve ateşkes planına uyması olduğunu vurgulayan Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti: