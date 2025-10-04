Abone ol: Google News

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas'ın yanıtı kalıcı barışın sağlanması noktasında önemli bir adımdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hamas'ın Gazze'de ateşkesin tesisine yönelik plana verdiği yanıt, kalıcı barışın sağlanması noktasında yapıcı ve önemli bir adımdır" ifadesini kullandı.

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini duyurdu.

Trump, "Hamas tarafından az önce yapılan açıklamaya dayanarak onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze’ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim" paylaşımında bulundu.

Yaşanan gelişmelere ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması gecikmedi.

"BU UTANÇ TABLOSU ARTIK SON BULMALIDIR"

Şimdi yapılması gerekenin İsrail'in tüm saldırılarını derhal durdurması ve ateşkes planına uyması olduğunu vurgulayan Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması ve kalıcı barışın sağlanması adına tüm adımlar vakit kaybetmeden atılmalı, küresel vicdanı derinden yaralayan bu soykırım, bu utanç tablosu artık son bulmalıdır. Türkiye olarak görüşmelerin Filistin halkı için en hayırlı şekilde neticelenmesi, uluslararası toplumun da destek verdiği iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için tüm imkanlarımızla mücadele etmeyi sürdüreceğiz.

