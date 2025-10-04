Türkiye'den Hamas'ın Trump'ın planına yanıtına ilişkin açıklama

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıkladı.

Trump, "Hamas tarafından az önce yapılan açıklamaya dayanarak onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze’ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim" paylaşımında bulundu.

Yaşanan gelişmelere ilişkin Türkiye'nin açıklaması gecikmedi.

"MÜZAKERELERİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, "ABD Başkanı Trump'ın açıklamış olduğu plana Hamas'ın verdiği yanıtın Gazze'de ateşkesin acilen tesis edilmesine, insani yardımların kesintisiz olarak bölgeye ulaştırılmasına ve kalıcı barışa erişilmesini mümkün kılacak adımların atılmasına imkan sağlayacağını değerlendiriyoruz" ifadelerine yer verildi.

Söz konusu açıklamada, "İsrail, Gazze halkına yönelik saldırılarını derhal durdurmalıdır. Tarafları ateşkesi sağlayacak görüşmelere bir an önce başlamaya ve uluslararası toplumun da destek verdiği iki devletli çözümü hayata geçirmeye davet ediyoruz" denildi.

Türkiye'nin müzakereleri desteklemeye ve yapıcı katkı sağlamaya devam edeceği vurgulandı.