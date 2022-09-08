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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Hırvatistan'da törenle karşılandı

    Sırbistan'ın ardından üçüncü ve son durağına yönelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan'da resmi törenle karışlandı.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2022 - 11:22
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 11:34
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Hırvatistan'da törenle karşılandı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Balkanlar turu 3'üncü gününde Hırvatistan ile devam ediyor.

    İlk ziyareti Bosna Hersek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Sırbistan'a geçerek bir dizi görüşmeler gerçekleştirdi.

    Ardından son durağı olan Hırvatistan'a geldi.

    Törenle karşılandı

    Dün akşam saatlerinde başkent Zagreb'e gelen Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic tarafından Hırvatistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nde resmi törenle karşılandı.

    İkili görüşmeler

    Her iki ülkeye ait milli marşların çalınmasının ardından tören kıtasını selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milanovic, daha sonra tokalaşarak gazetecilere poz verdi.

    İki lider başbaşa gerçekleştirecekleri görüşmeye geçti.

    Yaklaşık 1 saat sürmesi hedeflenen görüşmenin ardından heyetler arası görüşme yapılacak.

    Masada ticaret hacmi konuşulacak

    Masada ise iki ülkede olduğu gibi ticaret hacmi masada olacak. İmza töreninin ardından Erdoğan ve Milanovic ortak basın toplantısı düzenleyecek.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Hırvatistan'da törenle karşılandı ViDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Hırvatistan da törenle karşılandı #1


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