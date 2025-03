Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu öğrencileriyle iftar programı düzenlendi.

Programa katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada önemli değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in dün akşam saatlerinde Gazze Şeridi'nde çok sayıda Filistinliyi hedef almasına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"DÖRT YÜZÜN ÜZERİNDE KARDEŞİMİZİN ŞEHİT EDİLDİĞİ VAHŞETİN SORUMLULARI DÖKTÜKLERİ HER DAMLA KANIN HESABINI VERECEKLERDİR"

Bir asır evvel olduğu gibi istilacı heveslerle coğrafyamız üzerinde ameliyat yapmaya kalkanlar karşısında Türkiye'yi bulacaklardır. Siyonist rejim dün gece Gazze'ye düzenlediği vahşi saldırılarla masumların kanından, canından ve gözyaşından beslenen bir terör devleti olduğunu bir kez daha göstermiştir. Üç yüz otuz bin masumu düşünebiliyor musunuz? Bir sahur vaktinde bu siyonist rejim maalesef soykırım yaparak katletmiştir. Çoğu çocuk ve kadın akşam aldığım haberle dört yüzün üzerinde kardeşimizin şehit edildiği vahşetin sorumluları döktükleri her damla kanın hesabını vereceklerdir. Bugün masum çocukları, bebekleri, kadınları yakan ateş bu şımarıklıkla, bu cinnet haliyle, bu pervasızlık ve küstahlıkla devam edilirse elbet bir gün çırayı tutanları ateşe benzin dökenleri de saracaktır.

"ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİMİZİN 110. YIL DÖNÜMÜ KUTLU OLSUN DİYORUM"

Ramazan Ayı'nın hayırlar getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Sizlerin vasıtasıyla ülkemizde ve sınırlarımız ötesinde fedakarca görev yapan tüm askerlerimize selamlarımı, sevgilerimı gönderiyorum. Her birine vazifelerinde üstün başarılar temenni ediyorum. Yine bu vesileyle şanlı tarihimizin kilometre taşlarından olan Çanakkale Deniz Zaferimizin 110. yıl dönümü kutlu olsun diyorum.

"RABBİM ŞEHİT VE GAZİLERİMİZİN EMANETİNE HAKKIYLA SAHİP ÇIKMAYI BİZLERE DE NASİP EYLESİN "

"ÇANAKKALE ZAFERİ İLE ATEŞLENMİŞ BU ZAFER MİLLETİMİZE TAPTAZE BİR KIYAM VE DİRİLİŞ ÜMİDİ AŞILAMIŞTIR "

Değerli arkadaşlar, Çanakkale zaferi Balkan harbinden ve üst üste gelen ihanetlerden yorgun düşmüş, işgalci güçlerin hasta adam olarak gördükleri bir milletin yeniden şahlanışının, yeniden dirilişinin müjdecisi olmuştur. Genciyle, yaşlısıyla, kadını ve erkeğiyle el ele, yürek yüreğe verip zaferle taçlandırdığımız milli mücadelenin fitili Çanakkale Zaferi ile ateşlenmiş bu zafer milletimize taptaze bir kıyam ve diriliş ümidi aşılamıştır. Milletimizin hücrelerine işleyen şehadet bilinci, İstiklal harbinde tüm ışıltısıyla bir kez daha parlamış, dünyanın diğer milletleri için mümtaz bir mücadele örneği teşkil etmiştir. Kore'de, Kıbrıs'ta ve daha pek çok yerde Mehmetçik'in sergilediği vakur ve erdemli tavır milli kimliğimizin tarihe düştüğü birer eşsiz not hükmündedir. Merhameti ve merhameti kadar mücadelesiyle de örnek bir ecdadın ahbabı olmaktan hepimiz iftihar ediyoruz. Burada şunu da büyük bir gururla ifade etmek istiyorum. Yüz on yıl önceki hayasız akınları nasıl bozguna uğratıp vatanımızın birliğini milletimizin dirlik ve kardeşliğini temin ettiysek bugün de aynı azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz. Ülkemize edef olan sini planları, hain emelleri, kararlılık senaryoları yırtıp atıyoruz.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİMİZE DOĞRU EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ"

"SAVUNMA SANAYİ ALANINDA PARMAKLA GÖSTERİLİYORUZ"

"SON 10 YIL İÇİNDE 185 ÜLKEYE 230 ÇEŞİT SAVUNMA SANAYİ ÜRÜNÜ İHRAÇ ETTİK"

"TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ'NİN HER NE SURETLE OLURSA OLSUN BU VASIFLARININ ZEDELENMESİNE DE GÖZ YUMMAYIZ"

Kahraman ordumuz Afganistan'dan Somali'ye, Irak'tan Kosova'ya, gönül ve kültür coğrafyamızın dört bir yanında barışa katkı sunuyor. Desteğimize ve kardeşliğimize ihtiyaç duyulan her bölgede dostlarımızın yanında olmayı bundan sonra da inşallah sürdüreceğiz.



Bu süreçte en büyük değerliliklerimizden biri Türk silahlı kuvvetlerimizdir. Ordumuzu güçlendirmek, caydırıcılığı artırmak, imkan ve kabiliyetlerine yenilerini eklemek önümüzdeki dönemde de önceliğimiz olacaktır. Şurası da son derece önemlidir. Üzerine titrediğimiz ordumuzun dedikodular üzerinden yıpratılmasına, kimi kendini bilmez siyasetçiler tarafından örselenmesine izin vermeyiz.



Kimden gelirse gelsin, bu tür rahatsızlıklar karşısında ordumuzun ve komuta kadememizin her daim yanındayız. Disiplini, cesareti ve fedakarlığıyla bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her ne suretle olursa olsun bu vasıflarının zedelenmesine de göz yummayız.