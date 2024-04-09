Cumhurbaşkanı Erdoğan ülke liderleriyle bayramlaştı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle Müslüman ülkelerin liderleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Bölgesel konular konuşuldu

İki liderin görüşmesinde Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri ele alındı.

Aynı zamanda bölgesel ve küresel konular da görüşüldü.

Bayramlaştılar

Görüşmenin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev’in Ramazan Bayramı’nı da tebrik etti.

Pakistanlı mevkidaşıyla da görüştü

Erdoğan daha sonra Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Görüşmede, Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri ve küresel konular ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Pakistan'da son dönemde yaşanan terör saldırılarında hayatını kaybedenlere rahmet ve yakınlarına başsağlığı diledi; ülkenin bu zorlu dönemi devlet tecrübesiyle aşacağına inandığını belirtti. Liderler görüşmede karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı da tebrik ettiler."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile de telefonda görüştü. Görüşmede, iki ülke ilişkileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve bölgesel konular ele alındı