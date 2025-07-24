Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede bölgesel ve küresel konuların ele alındığı bildirildi.