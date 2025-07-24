Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomatik temaslarını sürdürüyor.
Erdoğan bu kapsamda Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
BÖLGESEL VE KÜRESEL KONULAR KONUŞULDU
Görüşmede Türkiye ile Özbekistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Özbekistan arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği seviyesindeki ilişkileri geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceklerini belirtti.
DOĞUM GÜNÜNÜ DE KUTLADI
Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in doğum gününü de tebrik etti.