Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pervin Buldan görüştü

Ülkemiz için yılladır sorun haline gelen terörün sona ermesi, Türkiye için bir ekonomik yeniden doğuşun kapısını aralıyor.

"Terörsüz Türkiye" sürecinde gelinen kritik aşamada, terör örgütü PKK silah bıraktı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR TELEFONU

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, PKK'lı bir grubun silahlarını imha etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

TELEFONDA GÖRÜŞTÜLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buldan ile telefonda görüştü.

Görüşmede, "Terörsüz Türkiye" sürecinde silahların imha edilmesi ve sürecin son durumu ele alındı.

SÜRECİN BAŞARIYLA DEVAM ETMESİNDEN DUYDUĞU MEMNUNİYETİ BİLDİRDİ

Buldan görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye "Terörsüz Türkiye" sürecine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Görüşmede Buldan, silahların yakılmasıyla birlikte sürecin başarıyla devam etmesinden duyduğu memnuniyeti bildirdi.

SİLAHLAR SÜLEYMANİYE'DE İMHA EDİLDİ

Bu kapsamda da PKK'dan bir grup, Irak’ın Süleymaniye kentinde silahlarını imha etti.

Süleymaniye'ye bağlı Surdaş nahiyesi sınırlarındaki bir mağarada toplanan PKK'lı grup, buradan silahlarıyla çıkarak, topluluğun bulunduğu alana geldi.

PKK'lılar, burada ellerindeki silahları içinde ateş bulunan büyük bir kazana atarak imha etti.