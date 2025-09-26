Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile görüştü

Yoğun diplomasi trafiğini sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin New York kentinde katıldığı Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu ve Washington’daki ABD Başkanı Donald Trump görüşmesinin ardından yurda dönüşte, uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunarak, soruları yanıtlamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kez İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

GÖRÜŞMEDE ELE ALINAN KONULAR

Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından detaylar paylaşıldı.

Söz konusu paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Görüşmede Türkiye ile İngiltere ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bu yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun Filistin’de iki devletli çözüme yönelik aşama kaydedilmesi açısından faydalı olduğunu ifade etti.

STARMER'I FİLİSTİN'İ DEVLET OLARAK TANIMA KARARI NEDENİYLE TEBRİK ETTİ