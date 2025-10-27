Abone ol: Google News

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer'i resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer'i resmi törenle karşıladı.

Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 27.10.2025 16:48
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.
  • Karşılamanın ardından iki lider baş başa görüşmeye geçti.
  • Görüşmelerde, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri ve güncel uluslararası konular ele alınacak.

Ankarada yoğun diplomasi trafiği...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer'i Ankara'da ağırlıyor. 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DAVET ETTİ

Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Ankara'ya geldi.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Starmer'i resmi törenle karşıladı.

BAŞ BAŞA GÖRÜŞMEYE GEÇİLDİ

Resmi karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk Başbakan ile baş başa görüşmeye geçti.

MASADAKİ KONULAR

Yapılacak görüşmelerde, yakın müttefiklik temeline dayanan, stratejik boyuttaki Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

