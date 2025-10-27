Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer'i resmi törenle karşıladı

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.
- Karşılamanın ardından iki lider baş başa görüşmeye geçti.
- Görüşmelerde, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri ve güncel uluslararası konular ele alınacak.
Ankarada yoğun diplomasi trafiği...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer'i Ankara'da ağırlıyor.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DAVET ETTİ
Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Ankara'ya geldi.
RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Starmer'i resmi törenle karşıladı.
BAŞ BAŞA GÖRÜŞMEYE GEÇİLDİ
Resmi karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk Başbakan ile baş başa görüşmeye geçti.
MASADAKİ KONULAR
Yapılacak görüşmelerde, yakın müttefiklik temeline dayanan, stratejik boyuttaki Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması bekleniyor.