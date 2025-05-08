Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi kabul edecek

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun programı devam ediyor.

Bu kapsamda da Ankara bugün, önemli bir ziyarete ev sahipliği yapacak.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'nin Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağını belirtti.

İKİLİ İLİŞKİLER VE BÖLGESEL KONULAR MASADA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'yi kabulünde, Türkiye-Irak ilişkileriyle birlikte güncel bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınacağını belirtti.

"İLİŞKİLERİN PEK ÇOK ALANDA GÜÇLENECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

'Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Toplantısı'nın da yapılacağını duyuran Altun, ziyaret kapsamında iki ülke arasında muhtelif alanlarda iş birliğini amaçlayan belgelerin imzalanmasının öngörüldüğünü ifade etti.

"Sudani’nin ziyaretiyle birlikte köklü Türkiye-Irak ilişkilerinin pek çok alanda daha da güçleneceğine inanıyoruz." dedi.