Sanal bahis baronu Veysel Şahin'in kripto el varlıklarına el konuldu

Yasadışı Bahis baronu Veysel Şahin’in bahis platformları üzerinden haksız kazanç sağladığı tespit edildi.
MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Ensonhaber Muhabiri Rojda Altıntaş'ın aktardığına göre; Veysel Şahin’in 460 milyon euroluk kriptosuna el konulup, ülkeye iade işlemi başlatıldı.
MASAK OTAYA ÇIKARDI
MASAK analizlerine göre Şahin’in, yasa dışı bahis platformları üzerinden haksız kazanç sağladığı tespit edildi.
MAL VARLIKLARINA EL KOYMA KARARI ONANDI
Suçtan elde edildiği değerlendirilen;
Taşınır ve taşınmaz mallarına,
Şirket ve ortaklık paylarına,
Banka ve yatırım hesaplarına,
Kripto varlıklarına el konuldu.
El koyma kararı Sulh Ceza Hakimliği tarafından onaylandı.