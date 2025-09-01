Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomatik temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in Tiencin şehrine geldi.

Erdoğan burada başta Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olmak üzere birçok önemli liderle görüştü.

İRAN CUMHURBAŞKANI İLE DE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, bu kapsamda önemli bir görüşme daha gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile bir araya geldi.

YÜKSEK KATILIM

Görüşmede; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yer aldı.