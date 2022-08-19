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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Isaac Herzog ile görüştü

    İki lider, ilişkilerin geldiği noktayı ele aldı. Erdoğan, ilişkilere yeni bir ivme kazandıracaklarını söyledi.
    • 19.08.2022 - 13:38
    • Güncelleme : 19.08.2022 - 13:39
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Isaac Herzog ile görüştü

    Büyükelçilerin karşılıklı atanması konusunda anlaşan Ankara ve Tel Aviv arasında en üst düzeyde görüşme gerçekleştirildi.

    Atama kararının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda görüştü.

    Türkiye-İsrail ilişkilerini görüştüler

    İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılıklı olarak büyükelçi atama kararını, Türkiye-İsrail ilişkilerinin olumlu istikamette ilerlemesi yönünde atılmış önemli bir adım olarak gördüğünü ifade etti.

    "İlişkilere yeni bir ivme kazandıracağız"

    AA'nın haberine göre, büyükelçilerin atanmasıyla birlikte ilişkilere yeni bir ivme kazandıracaklarını belirten Erdoğan, karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde iş birliği ve diyaloğu geliştirmekten yana olduklarını dile getirdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Isaac Herzog ile görüştü #1


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