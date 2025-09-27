Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomasi trafiğini sürdürüyor..

BM'nin 80.Genel Kurulu'na katılan ve dün ABD'den dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefonda görüştü.

Görüşmede İspanya-Türkiye ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konular da ele alındı.

"NETANYAHU ARTIK BARIŞI SABOTE ETMEKTEN ALIKONULMALI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Netanyahu'nun artık barışı sabote etmekten alıkonulması gerektiğinin altını çizdi.

SANCHEZ'DEN SUMUD YARDIM FİLOSU AÇIKLAMASI

Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bu yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Filistin’de iki devletli çözümün sağlanması için anlamlı adımlar atıldığını belirtti.



Cumhurbaşkanımız, İsrail Hükûmetinin her eylemiyle barışa niyetli olmadığını ortaya koyduğunu, Netanyahu’nun artık barışı sabote etmekten alıkonulması gerektiğini ifade etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Gazze’deki İsrail saldırılarının durdurulması ve Gazze’ye insani yardımların kesintisiz girişi için gayret göstermeyi sürdüreceğini belirtti.



Cumhurbaşkanımız, Başbakan Sanchez'in Sumud yardım filosu hakkında gösterdiği hassasiyeti memnuniyetle karşıladığını ve Türkiye olarak durumu çok yakından takip ettiklerini ifade etti.