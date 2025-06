Ankara'da tüm gözlerin çevrildiği konuşma...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'na katılmak üzere TBMM'ye geldi.

ÖNEMLİ MESAJLAR VERDİ

Partililer tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İSRAİL HAYDUTLUK SAHASINI GENİŞLETTİ"

İsrail ve İran arasındaki çatışmalara ilişkin kritik değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in haydutluk sahasını genişlettiğini söyledi.

"HER TÜRLÜ SENARYOYA KARŞI HAZIRLIKLARIMIZI YAPTIK"

Türkiye'nin her türlü senaryoya hazır olduğunu belirten Erdoğan, "Bu saldırıların Türkiye'ye olası etkileri konusunda bütün kurumlarımız teyakkuz halinde. Her türlü olumsuzluğa, senaryoya karşı hazırlıklarımızı yaptık." diye konuştuk.

"CAYDIRICILIĞIMIZ ÖYLE BİR SEVİYEYE ÇIKARTACAĞIZ Kİ"

Erdoğan, "Caydırıcılığımızı öyle bir düzeye çıkartacağız ki, bırakın bize saldırmayı hiç kimse aklının ucundan dahi geçiremeyecek." dedi.

"NETANYAHU, HİTLER'İ ÇOKTAN GERİDE BIRAKTI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail ve İran arasındaki çatışmalara ilişkin yaptığı değerlendirmelerde şunları kaydetti:

"MEŞRU, HUKUKİ BİR HAKTIR"

Umarız akıbetleri aynı olmaz. İnşallah er ya da geç uluslararası bağımsız bir yargının önüne çıkar, bütün yaptıklarıyla yüzleşir ve işlediği cinayetlerin, katliamların hesabını ahirete kalmadan bu dünyada verir. İsrail bir yandan Gazze'de soykırım suçu işlerken diğer yandan Lübnan'a saldırdı, Suriye'ye saldırdı, Yemen'e saldırdı, buralarda sivilleri katletti. Batı Şeria'da her gün sivil yerleşim yerlerine saldırıyor, oralarda masumları öldürüyor, oraları adım adım işgal ediyor. Bütün bunlar yetmezmiş gibi İsrail, İran'daki bazı hedeflere saldırarak, İran içinde suikastlar düzenleyerek haydutluk sahasını biraz daha genişletti. Şunu en başta söylemek mecburiyetindeyim; İran'ın İsrail'in bu haydutluğu karşısında, bu devlet terörü karşısında kendisini savunması son derece doğal, meşru, hukuki bir haktır.

"SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜLER"

"ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPIYORUZ"

Bu kan ve utanç lekesi sadece Netanyahu'nun eline, alnına değil; sadece onu destekleyen Siyonistlerin eline, alnına değil; aynı zamanda susan, sessiz kalan, tepkisiz kalan herkesin eline, alnına, varsa vicdanına da bulaşmıştır. Hem Gazze hem Suriye Lübnan, Yemen'e hem de komşumuz İran'a yönelik bu insanlık dışı saldırganlığın durması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yapmaya da sabırla devam edeceğiz. Tıpkı son 23 yılda karşı karşıya kaldığımız diğer çatışmalarda olduğu gibi İsrail'in İran'a yönelik terör saldırılarını da çok yakından takip ediyoruz. Bu saldırıların Türkiye'ye olası etkileri konusunda bütün kurumlarımız, ilgili bütün arkadaşlarımız teyakkuz halinde. Her türlü olumsuzluğa, her türlü senaryoya karşı hazırlıklarımızı yaptık ve yapıyoruz.