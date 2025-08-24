Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Boğazı'ndan geçen Türk donanmasını selamladı

İstanbul Boğazı'nda gurur geçidi...

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamındaki geçit töreni için Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu liderliğindeki gemiler, İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

TCG ANADOLU, İSTANBUL'A ULAŞTI

Milli Savunma Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki etkinlik için TCG Anadolu, saat 14.45 sıralarında Karadeniz açıklarından İstanbul Boğazı'na ulaştı.

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamındaki geçit töreni, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden başladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BOĞAZ GEÇİSİNİ SELAMLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan Türk donanmasının seçkin gemilerini Dolmabahçe'de selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCG Savarona, TCG Anadolu ve 7 gemi ile icra edilen töreni Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden takip etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selamlama sırasında, eşi Emine Erdoğan eşlik etti.

BOĞAZ'DA SEYİR YAPACAK DONANMA UNSURLARI

Boğaz'da seyir yapacak donanma unsurları arasında, onarımı tamamlanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yatı TCG Savarona, TCG Oruçreis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Kalkan, TCG Alanya ve TCG Sancaktar gemileri ile TCG Hızırreis denizaltısı bulunuyor.