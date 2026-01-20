Gazze'de 7 aylık bebek donarak can verdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail'in yerinden ettiği Filistinliler, soğuğa dayanıksız basit çadırlarda kışı atlatmaya çalışıyor.

Abluka nedeniyle ısınacak ya da soğuktan korunacak malzemelere sahip olmayan Filistinli ailenin bebeği Ebu Cerrad, dondurucu soğuk nedeniyle hayatını kaybetti.

"TÜM ÇOCUKLAR BÖYLE"

Hayatını kaybeden bebeğin amcası Halid Ebu Cerrad, Şeza'nın vefatının tek sebebinin soğuktan kalbinin durması olduğunu bildirerek, Gazze'deki tüm çocukların halinin böyle olduğunu söyledi.

İsrail ablukası nedeniyle Filistinliler, kışın en temel ihtiyaçlar olan battaniye, giysi ve temel ısınma imkanlarına ulaşamıyor.

ÇOCUKLAR ÖLÜYOR

Filistin Sağlık Bakanlığı, 17 Ocak’ta yaptığı açıklamada, kış mevsiminin başından bu yana soğuk nedeniyle hayatını kaybeden çocuk sayısının 8’e yükseldiğini duyurmuştu.

ABLUKA DEVAM EDİYOR

Resmî verilere göre, yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail, barınma malzemeleri, çadırlar, mobil evler ve yeniden inşa için gerekli inşaat materyallerinin Gazze’ye girişine izin verme taahhüdünü büyük ölçüde yerine getirmedi.

İsrail’in ABD’nin desteğiyle Ekim 2023’te başlayan saldırıları sonucu iki yılı aşkın süre devam eden yıkım sürecinde 71 binden fazla Filistinlinin ölümüne, 171 binden fazla kişinin yaralanmasına ve sivil altyapının yaklaşık yüzde 90’ının tahrip olmasına yol açtı.