Tuncer Bakırhan'dan Devlet Bahçeli'ye: Sen kuru temizlemeci misin

Suriye'deki gelişmeler yakından takip ediliyor...

DEM Parti, bu hafta TBMM grup toplantısını, Suriye’de devam eden çatışmalara dikkat çekmek için Suriye sınırındaki Nusaybin’de yaptı.

SINIR HATTINDA GRUP TOPLANTISI DÜZENLENDİ

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, sınır hattına çok yakın konumdaki Sınır Parkı’nda yapılacak grup toplantısı için ilçeye geldi.

Eş genel başkanlar öncülüğünde Suriye’de yaşananlar için protesto yürüyüşü düzenlendi.

Demiryolu Kavşağı'ndan başlayan ve Sınır Parkı’nda sona eren yürüyüşün ardından grup toplantısı başladı.

SERT İFADELER KULLANDI

Sert bir tonda geçen grup toplantısında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Devlet Bahçeli'ye yönelik sert ifadeler kullandı.

"SEN KURU TEMİZLEMECİ MİSİN"

Bakırhan, Bahçeli'nin "SDG Kürtleri temsil etmiyor" sözlerine yanıt vererek, kuru temizlemeci tabirinde bulundu.

Bakırhan, şunları söyledi:

Beyefendiler kimin kimi temsil ettiğine de karar veriyorlar. Dilinizi konuşmayın, statünüz olmasın diyorlar. Sana mı soracağız kimin kimi temsil ettiğini? SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor. Özerk yönetim oradaki bütün halkları temsil ediyor. Bu hükmü siz veremezsiniz. Sandığı koysanız bu toplumun rızasını alabilir misiniz? Alamazsınız. Asıl siz kimi temsil ediyorsunuz? Sayın Devlet Bahçeli, "PKK’nin kurucu önderi" diyor ama onun dediğini yapmıyor, "Her karışı temizlenmeli, kurutulmalı" diyor. Sen kuru temizlemeci misin?

BAHÇELİ NE DEDİ?

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye’deki gelişmeleri değerlendirdi ve SDG’yi Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat çağrısına uymamakla suçladı.

Şam’ın güvenliğinin Ankara’nın güvenliği olduğunu vurgulayan Bahçeli "Müzakere ortamını sabote eden SDG/YPG kapsamlı bir süpürme harekatı ile tutunduğu alanlardan zora ve silaha dayalı olarak defedilmiştir." diye konuştu.

Fırat hakkında da mesajlar veren Bahçeli, sadece batısının değil doğusunun da terörden temizlenmesi gerektiğini ifade etti.

Suriye'de bütünlüğün tesis edilmesi gerektiğini söyleyen MHP Lideri "Şam'ın güvenliği, Ankara'nın da güvenliğidir." dedi.