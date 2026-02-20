Öğretmenden veliye oruç mesajı: Umarım 2'nci sınıf öğrencisine tutturmuyorsunuzdur

Türkiye, bir kez daha Ramazan ayının heyecanını yaşıyor.

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç ayların sonuncusu dün itibariyle başladı.

Yurdun dört bir yanında iftar ve sahur çoşkusu yaşarken sosyal medya bu görüntü ile çalkalandı.

ÖĞRETMENDEN VELİYE TARTIŞMA YARATAN MESAJ

Bir öğretmen tarafından uygulama üzerinden veliye gönderilen mesaj tartışmalara neden oldu.

Mesajda, öğretmen Müslümanların en önemli ibadetlerinden biri olan orucu hedef aldı.

"UMARIM 2'NCİ SINIF ÖĞRENCİSİNE ORUÇ TUTTURMUYORSUNUZDUR"

Mesajında veliye uyarıda bulunan öğretmenin "Birkaç öğrenci iki gündür beslenme getirmiyor. Umarım 2'nci sınıf öğrencisine oruç tutturmuyorsunuzdur.

Bunlar henüz çocuk eğer böyle bir niyetiniz varsa lütfen vazgeçin. Bu çocukların beslenmesi gerekiyor aç kalması değil." ifadelerini kullandığı görüldü.

"ORUÇ YETİŞKİN OLDUĞUNDA VEREBİLECEĞİ KARAR OLMALI"

Öğretmen mesajının devamında "En büyük sevap çocukların en iyi şekilde beslenebilmesini sağlamak.

Ayrıca oruç tutmak insanın yetişkin olduğunda verebileceği bir karar olmalı.

Sizleri uyarmış olayım istedim bu konuda." sözlerine yer verdi.

SOSYAL MEDYADA KISA SÜREDE YAYILDI

Öğretmen tarafından veliye gönderilen mesaj kısa sürede yayılarak sosyal medyada gündem oldu.

Kullanıcılar, durumun aile içi bir mesele olduğuna vurgu yaparak öğretmene tepki gösterdi.