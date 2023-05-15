Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'dan Ankara'ya gitti Erdoğan, Kısıklı'da vatandaşlarla bir süre konuştu. Daha sonra Erdoğan, buradan Ankara'ya hareket etti.

AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'dan Ankara'ya gitti.

Erdoğan, oyunu kullandıktan sonra Üsküdar Kısıklı'daki konutuna geçti.

Burada bir süre kalan Erdoğan, daha sonra konutundan yürüyerek çıktı. Çevrede kendisini bekleyen ve sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

Ankara'ya gitti

Bazı vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, ardından havalimanına geçerek, Ankara'ya hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sürecini başkentten takip etmeyi sürdürecek.