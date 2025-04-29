Cumhurbaşkanı Erdoğan: İtalya, AB üyelik sürecimize desteğini esirgemedi

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi'nin ardından İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile ortak basın toplantısında açıklama yaptı.

Açıklamasında İtalya olan iş birliklerine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan sözü, AB üyelik sürecine getirdi.

"Avrupa Birliği'ne üyelik sürecimize başından beri desteğini esirgemeyen İtalya'nın bu yaklaşımını sürdüreceğine inanıyorum." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"TÜRKİYE İLE İTALYA GÜÇLÜ MÜTTEFİKLER"

Türkiye ile İtalya iki güçlü iki müttefik. 2032 yılında Avrupa Şampiyonası’nın ortak gerçekleştireceğiz.

"TİCARET HACMİ HEDEFİMİZ 40 MİLYAR DOLAR"

Türkiye ile İtalya iki önemli NATO müttefiki. Aramızdaki münasebetlerin her geçen gün daha da iyiye gittiğini görüyoruz. Önemli meselelerde aramızda değerli bir uyum bulunuyor.



İtalya ile ticari bağlarımız güçleniyor. İtalya ile yeni iş birliği alanlarını değerlendireceğiz. Ekonomi ve ticaret iş birliğinin itici gücü oluyor. İtalya dış ticaretimizdeki ilk 5 ülkeden biridir.



Ticaret hacmi hedefimiz 40 milyar dolar. Yapılan yeni anlaşmalarla bu hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. İtalya ile savunma sanayii alanında önemli ilerleme kaydeden iş birliğimizi yeni ortaklıklar ve projelerle güçlendirmeye devam edeceğiz.

GAZZE VE UKRAYNA'DAKİ GELİŞMELER DE ELE ALINDI

Türkiye barışa katkı sunmayı sürdürecek. Karadeniz başta olmak üzere bölgemizdeki barış çabamız sürüyor.



Ukrayna'daki gelişmeleri de ele aldık. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğimizi belirttik.



Gazze'de ateşkes önceliğimizdir. 2 aydan bu yana insani yardımların girişine dahi izin verilmeyen Gazze'deki ateşkese bir an önce geri dönülmesi önceliğimizdir.

"MELONİ'Yİ TÜRKİYE'YE DAVET EDİYORUM"

İtalya ile Libya'nın istikrarı ve refahının muhafazası için uzun vadeli ve sürdürebilir çözümler üzerinde birlikte çalışmaya devam edeceğiz.



Suriye'de ülkenin yeniden inşası, kurumlarının güçlendirilmesi ve toprak bütünlüğünün muhafazasına yoğunlaşmış durumdayız.



Sayın Meloni'yi Türkiye'ye davet ediyorum. Derinleşen ilişkilerimizin gelişmesi için bu ziyareti önemsiyoruz.

"SAYIN ERDOĞAN'I AĞIRLAMAKTAN MEMNUNİYET DUYUYORUM"

Toplantıda Meloni, "İtalya ile Türkiye arasındaki dört dörtlük ilişkilerin daha da ileri gitmesi yolunda iyi temeller attığımızı düşünüyorum." diyerek "İtalya-Türkiye arasında, Akdeniz'de bir numara olacak şekilde iyi ilişkiler var." ifadesini kullandı.

"Sayın Erdoğan’ı ve bakanlarını ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum." diyen Meloni, çalışmaların çok verimli olduğunu ve sonuçlarından mutlu olduklarını ifade etti.

Giorgia Meloni, Gazze’deki durumun daha trajik hale geldiğine dikkat çekerek, "Kalıcı barış yönündeki gayretleri destekliyoruz." dedi.

Ukrayna meselesine de değinen Meloni, "Sayın Erdoğan’a teşekkürlerimi arz ettim. Çünkü kendisi en başından itibaren Ukrayna’da oluşan savaş ortamında her zaman ara buluculuk rolü üstlendi." dedi.