Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya'da

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun mesaisi sürüyor...

Son olarak Türkiye-İtalya İş Formu'na kartılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada önemli açıklamalarda buludu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"TÜRKİYE EKONOMİSİNE GÜVENİYORUZ"

Siz değerli iş insanlarımızın girişimlerinin de bu başarı da büyük rolü oldu. Önümüzdeki dönemde bu ortaklığı daha ileri seviyelere taşıyacağınıza gönülden inanıyorum. Ekonomide daha fazla korumacılığın ve sınırlar içerisine kapanmanın konuşulduğu bir dönemden geçiyoruz. Gümrük tarifeleri üzerinden yaşanan karşılıklı restleşmeleri hep beraber takip ediyoruz. Bu dinamik atmosferi ülkemiz ekonomisi açısından başarıyla yönetmenin hatta fırsata çevirmenin gayretindeyiz.



Türk ekonomisine güveniyoruz. Batı ile doğu kuzey ile güneyi birbirine bağlayan coğrafi konumumuzun gereği olarak bölgemizde ve dünyada etkili iktisadi ve ticari ortaklıklar kurmaya büyük önem atıf ediyoruz. Türkiye ekonomisi bölgemizdeki çatışmalara savaşlara ve 2023 yılında yaşadığımız asrın felaketi olan depreme rağmen büyümeyi sürdürüyor.

"TÜM DÜNYAYI ETKİLEYEN ENFLASYONDA KALICI VE BELİRGİN BİR DÜŞÜŞ SÜRECİNE GİRDİK"

Depremin ekonomiye doğrudan maliyeti 104 milyar doları dolaylı maliyeti 150 milyar doları buluyor. Yaralarımızı süratle sarıyoruz. Hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Depremden bu yana 201 binden fazla konutun anahtarlarını evi yıkılan vatandaşlarımıza teslim ettik. Yılsonuna kadar 252 bin konut daha yapıp inşallah bu ağır yükün altından kalkmış olacağız. Diğer yandan ekonomideki atılımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.



Savunma sanayi ihracatımız tarihin en yüksek seviyesine çıktı. Türkiye’deki yabancı sermayeli şirket sayısı 80 binin üzerine çıktı. Tüm dünyayı etkileyen enflasyonda kalıcı ve belirgin bir düşüş sürecine girdik. Ekonomi programımızı kararlılıkla uyguluyoruz. Geri adım atmayacağız. İtalya özelinde baktığımızda ise tüm küresel sınamalara rağmen ikili ticaretimizin Covid salgınından bu yana sürekli artış eğiliminde olduğunu görüyoruz. Ticaret hacmimiz 2024 yılında neredeyse ikiye katlanarak 32 milyar doları aştı.

"YENİ TİCARET HACMİ HEDEFİMİZİ 40 MİLYAR DOLAR OLARAK TESPİT ETTİK"

Türk firmaları nasıl İtalya’yı Avrupa pazarına açılan bir kapı olarak görüyorsa biz isteriz ki İtalyan firmaları da Türkiye’yi Asya’ya Orta Doğu‘ya ve Afrika’ya açılan bir kapı olarak değerlendirsinler. Bugünkü zirvede sayın Meloni ile birlikte yeni ticaret hacmi hedefimizi 40 milyar dolar olarak tespit ettik.

"İŞ DÜNYAMIZIN BU NOKTADA ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMASI LAZIM"