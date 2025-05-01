Cumhurbaşkanı Erdoğan kafede vatandaşlarla sohbet etti

AA
Yoğun diplomasi trafiğini sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtaya temaslarını tamamladıktan sonra dün gece yurda döndü..
İtalya dönüşü partisinin grup toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, günün yorgunluğunu Ankara'da uğradığı bir kafede Türk kahvesi içerek attı..
VATANDAŞLARLA SOHBET EDİP FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ
Kafede oturan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla da sohbet etti.
Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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