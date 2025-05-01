Haberler



Gündem



Cumhurbaşkanı Erdoğan kafede vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan kafede vatandaşlarla sohbet etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bir kafede vatandaşlarla bir araya geldi..