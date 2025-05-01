Cumhurbaşkanı Erdoğan kafede vatandaşlarla sohbet etti
AA

Yoğun diplomasi trafiğini sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtaya temaslarını tamamladıktan sonra dün gece yurda döndü..

İtalya dönüşü partisinin grup toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, günün yorgunluğunu Ankara'da uğradığı bir kafede Türk kahvesi içerek attı..

VATANDAŞLARLA SOHBET EDİP FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Kafede oturan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla da sohbet etti.

Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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