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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu, Varank'tan bayağı çekiniyor

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu, Varank'tan bayağı çekiniyor

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg fabrikasını gezmek isteyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Mustafa Varank isteğini gülerek anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2022 - 12:51
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 13:16
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

    Toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık'ta açıklayacağı vizyon programına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz de 3 Aralık'ta Şanlıurfa'da olacağız." dedi.

    "O olacaksa ben olmam demiş"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Togg fabrikasını gezmek için şart koştuğunu da şu sözlerle söyledi: "Ayın 3'ünde açıklama yapacakmış Bay Kemal. Biz de ayın 3'ünde Şanlıurfa'dayız. Biz de oradan açıklama yapacağız. Bu metni tartışmak abesle iştigaldir. Size biz paravan bir şirket kurdurmayız. Togg'a gelmek istediğini söylemiş yönetim kurulu başkanımıza ben de dedim ki Sanayi ve Teknoloji Bakanımızı da alacaksın yanına. 'O gelecekse ben gelmem' demiş. (Sanayi ve Teknoloji Bakanı) Varank senden bayağı çekiniyor ya. Bunların kafasıyla diplomasi olur mu? Ege'de Akdeniz'de haklarımızı nasıl koruyabilirler?"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu, Bakan Varank'tan çekiniyor VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu, Varank tan bayağı çekiniyor #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu, Varank tan bayağı çekiniyor #2


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