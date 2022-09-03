Teknofest Karadeniz'i ziyaret eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, savaş uçakları Kızılelma ve Hürjet'i imzaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl 5'incisi Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ ile AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılmak üzere Samsun-Çarşamba Havalimanı'na, Cumhurbaşkanlığı uçağı ile iniş yaptı.

TEKNOFEST alanına gelen Erdoğan, hatıra fotoğrafının çekinmesinin ardından, 5 günde toplam 670 bin kişin katıldığı alanda katılımcılara hitaben konuşma gerçekleştirdi.

"Bu gençlik TEKNOFEST kuşağıdır"

Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Sadece yarışmacı sayısı 600 bine ulaşan bir TEKNOFEST yaşıyoruz. Ülkemizin 81 vilayetinden 107 ülkeden katılan 154 bin takım 600 bin genç 40 ayrı dalda yarıştığı bir şölene dönüştü. Bu hamlenin gençler tarafından benimsenmesi zihni devrimdir. Bazıları gençleri asıl gerçek işte burada karşımızda duruyor. Evet, Türkiye'nin gerçeği ve ihtiyacı da TEKNOFEST kuşağıdır." diye konuştu.

"Her zaman gençlerimizin yanınızdayız"

Gençlere sakın mücadelenizde vazgeçmeyin, azminizden vazgeçmeyin, pes etmeyin diyen Erdoğan, "Cumhurbaşkanınız olarak daima yanınızdayım, gencim ve gençler ile beraberim. Allah ömür verdiği sürece de bakanlıklarımız, kurumlarımız, okullarımız ve t-3 Vakfı gibi tüm kurumlarımız ile yanınızdayız ve bu mücadeleyi zafere ulaştıracağız. Karadeniz'deki doğalgazı keşif ederken, ‘her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır' sözünü unutmayınız. Her deneyen netice alamayabilir ama neticeye ulaşanlar, daima deneyenlerdir." diyerek konuşmasını tamamladı.

Erdoğan, 40 ayrı yarışmada kazananlara ödüllerini takdim etti ve 26 vilayette 100 adet dene-yap uygulama atölyesinin toplu açılış törenini gerçekleştirdi.

KIZILELMA ve HÜRJET'i imzaladı



Ardından da 2023 yılında havada olması planlanan KIZILELMA ve HÜRJET'i imzaladı.

Daha sonrada vatandaşları selamlayarak alandan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılelma ve Hürjet'i imzaladı VİDEO







