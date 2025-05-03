Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de

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KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...

Değerli kardeşim, değerli Kıbrıs Türkü kardeşlerim sizleri an kalbi duygularımla selamlıyorum. Siz kıymetli kardeşlerimize hoş geldiniz diyorum. Burada bir mühür daha vuruyoruz. Cumhuriyet Yerleşkesi projemiz Kuzey Kıbrıs'ın gurur kaynaklarından biridir.

KKTC'nin artan irtibatına layık bir eseri Lefkoşa'ya kazandırmış olacağız. Cumhuriyet Yerleşkesi Kıbrıs Türk halkının kararlığının sembolüdür. Haksızlıklar karşısında bir devletin var olma tezahürüdür.

İnşallah yeni başarılar yeni eserler inşa edeceğiz. Kardeşliğimizi bozmaya, nefret tohumu ekmeye çalışanlar başarılı olamayacaktır. Sevginiz için her birinize teşekkür ediyorum.

Türkiye'nin ihtiyaç duyacağınız her anda daima yanında olacağını bilmenizi istiyorum.

Haksız izolasyonun kaldırılmasına kadar desteğimizi çok güçlü şekilde devam ettireceğiz. TOKİ'mizi özellikle tebrik ediyorum. Yerleşkemizin bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum, kalın sağlıcakla.

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