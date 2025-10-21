Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt'te resmi törenle karşılandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomatik mesaisi devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Kuveyt'e gitti.

KUVEYT'E UĞURLANDI

Erdoğan, 'TRK' uçağıyla sabah saat 09.30'da Atatürk Havalimanı'ndan Kuveyt'e hareket etti.

Havalimanından Erdoğan'ı, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve diğer yetkililer uğurladı.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

12.30'da Kuveyt Uluslararası Havalimanı'na inen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah tarafından resmi törenle karşılandı.

Törende; Kuveyt Bayındırlık Bakanı Dr. Nora Mohammad Al-Mashaan, Savunma Bakanı Abdullah Ali Al Sabah, bakanlar, Kuveytli yetkililer ve Türkiye Cumhuriyeti Kuveyt Büyükelçiliği görevlileri hazır bulundu.

İKİLİ VE HEYETLER ARASI GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından Kuveyt Emiri es-Sabah ile ikili ve heyetler arası görüşmelerin gerçekleştirileceği Bayan Sarayı'na hareket etti.

Erdoğan'ın, görüşmeler ve iki ülke arasında imzalanacak anlaşmalar sonrasında Kuveyt Emiri'nin vereceği resmi yemeğe katılması bekleniyor.

Erdoğan ve Kuveyt Emiri, resmi törenin ardından görüşmeye geçti.

Kuveyt ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a; eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat eşlik ediyor.