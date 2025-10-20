Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turuna çıkıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Körfez turuna çıkıyor.

Kuveyt, Katar ve Umman’ı kapsayan Körfez turunda ana gündem maddesinin Gazze olması bekleniyor.

Türkiye'nin de öncülüğünde Mısır'da imzalanan ateşkes anlaşmasının devamı oldukça önemli.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da temaslarında, Gazze'deki ateşkese ve yardımlara değinecek.

Bu kapsamda da ziyaretin ilk durağı Kuveyt olacak.

DİĞER BİR GÜNDEM: YENİ İŞ BİRLİĞİ ADIMLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Körfez turunda; savunma sanayii, enerji ve yatırım alanlarında da iş birliğini derinleştirecek yeni adımların atılması hedefleniyor.

Erdoğan, ilk durağı olan Kuveyt'te, Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir El-Sabah ile bir araya gelecek.

Görüşmede, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Gazze’deki insani durum, yardımların koordinasyonu ve ateşkes sürecine destek konuları ele alınacak.

Ayrıca Türkiye ve Kuveyt arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi de gündemde olacak.

İKİNCİ DURAK: KATAR'DA KRİTİK TEMASLAR

Erdoğan, Kuveyt temaslarının ardından Katar’a geçecek.

Doha’da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz eylül ayında İsrail’in Doha’daki saldırısının ardından Katar’a destek ziyareti gerçekleştirmişti.

SON DURAK UMMAN

Körfez turunun son durağı Umman olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile bir araya gelecek.

Görüşmede, ekonomik iş birliği konularının yanı sıra bölgesel gelişmeler değerlendirilecek.

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN DUYURDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez ziyaretine ilişkin detayları da İletişim Başkanı Burhanettin Duran, X üzerinden yaptığı açıklama ile duyurdu.

Duran açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşlarının davetlerine icabetle, 21-22-23 Ekim 2025 tarihlerinde sırasıyla Kuveyt, Katar ve Umman’a resmi ziyaretlerde bulunacaklardır.

Ziyaretler kapsamında anılan ülkelerle ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi ve mevcut iş birliğinin daha da geliştirilmesi için yapılacak çalışmalar ele alınacaktır.

Görüşmelerde ayrıca bölgesel gelişmeler başta olmak üzere uluslararası meseleler hakkında istişarelerde bulunulması öngörülmektedir.

Ziyaretler vesilesiyle ikili ilişkilerin ahdi zemininin pekiştirilmesi amacıyla muhtelif anlaşmaların imzalanması da planlanmaktadır." dedi.