Libya heyeti Ankara'da uçak enkazını inceledi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye gece saatlerinde, uçak kazası faciasına sahne oldu.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mohamed Ali Ahmed El Haddad ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, dün gece saatlerinde Ankara’nın Haymana ilçesinde düştü.

Dün gece saatlerinden itibaren yapılan arama çalışmalarına çok sayıda ekip katılım sağlıyor.

LİBYA HEYETİ ENKAZ BÖLGESİNDE

Türk ekiplerinin yanı sıra kazanın yaşandığı bölgeye Libya’dan da bir ekip, olay yerinde çalışma yapmak ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi almak için geldi.

Libya’dan gelen ekibe, Libya'nın Ankara Büyükelçisi Mustafa el-Kuleyb eşlik etti.