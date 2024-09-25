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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile görüştü Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile Türkevi’nde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail saldırganlığına karşı Lübnan'ın yanında olduklarını belirtti.