Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile görüştü

DHA
Birleşmiş Milletler 79'uncu Genel Kurulu vesilesiyle Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili temasları kapsamında Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile Türkevi’nde bir araya geldi.
"TÜRKİYE, LÜBNAN'IN YANINDA"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile görüşmesinde, Türkiye'nin İsrail tarafından hedef alınan Lübnan'ın yanında olduğunu belirtti.
Erdoğan, Mikati ile görüşmesinde, uluslararası toplumun İsrail saldırganlığını durduracak bir çözümü acilen hayata geçirmesi gerektiğini ifade etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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