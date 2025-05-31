Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor.
Bu kapsamda da Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede, Türkiye ile Macaristan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
Açıklamada şöyle denildi:
"BÖLGESEL VE KÜRESEL GELİŞMELER"
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Macaristan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
ORBAN'IN DOĞUM GÜNÜNÜ TEBRİK ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesi için çalıştıklarını, iş birliğinin önümüzdeki süreçte Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ve Ortak İstişare Mekanizması toplantılarıyla ileriye taşınacağını belirtti.
Cumhurbaşkanımız görüşmede Başbakan Orban’ın doğum gününü de tebrik etti.
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