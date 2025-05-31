Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor.

Bu kapsamda da Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede, Türkiye ile Macaristan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Açıklamada şöyle denildi:

"BÖLGESEL VE KÜRESEL GELİŞMELER"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Macaristan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

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