Petrol
114.17
0.33%
Euro
17.5471
-0.03%
Dolar
16.6635
-0.11%
Altın
975.57
-0.06%
Borsa
2476
-0.56%
Bitcoin
337.692
-4.25%
BTXN Coin
6.88
-4.70%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 27 C
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile bir araya geldi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile bir araya geldi

    İspanya’daki NATO ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. İki lider küresel meseleleri konuştu.
    • 29.06.2022 - 11:02
    • Güncelleme : 29.06.2022 - 11:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi için gittiği İspanya'nın başkenti Madrid'de ikili görüşmelerine devam ediyor.

    Erdoğan, bugün Ifema Kongre Merkezi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

    Rusya-Ukrayna savaşı ve küresel meseleleri konuştular

    Görüşme, saat 09.35'te başladı.

    Liderlerin görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının yanı sıra küresel konuları da değerlendirdiği öğrenildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile bir araya geldi #1

    Diplomasi trafiği sürecek

    Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Madrid temaslarında ayrıca Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya gelmesi bekleniyor.

    Erdoğan ile Biden görüşmesi 18.45'te

    Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 18.45'te görüşeceğini duyurdu.

    Görüşmenin yaklaşık 1 saat sürmesi bekleniyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile bir araya geldi #2

    Zirvenin gündemi

    Zirvede 30 üye ülkenin lideri, Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik tehdit ve meydan okumalar karşısında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunacak.

    Rusya-Ukrayna savaşının NATO’ya yansımaları değerlendirilecek ve bu çerçevede NATO’nun caydırıcılık ve savunma yapılanması gözden geçirilecek.

    NATO’nun gelecek çalışmalarına rehberlik edecek yeni Stratejik Konsepti'nin onaylanması da gündem maddeleri arasında yer alırken, liderlerin Finlandiya ve İsveç'i NATO üyesi olmaya davet etmek için tarihi bir karar alması da bekleniyor.


    İlginizi Çekebilir

    Ağrı ve Iğdır'da sağanak sonrası sel
    Yaşam

    Ağrı ve Iğdır'da sağanak sonrası sel

    Hepsi Grubu'nun Yasemin'i eğildi, frikik geldi! Derin dekoltesine alevler fırlatıldı
    Medya

    Hepsi Grubu'nun Yasemin'i eğildi, frikik geldi! Derin dekoltesine alevler fırlatıldı

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir